Vsem dostopne športne prireditve

V dolini pod Poncami so bile med 21. in 24. marcem nabito polne tribune navdušenih gledalcev in ljubiteljev smučarskih skokov. Tudi letos pa se je bilo mogoče v Planico odpraviti tudi prek platforme SharePlanica.

Prevoz do Planice je z letošnjo nadgrajeno različico Mastercard platforme SharePlanica delilo 735 potnikov, od tega kar 245 oseb z različnimi invalidnostmi in njihovimi spremljevalci. »Lani je bilo teh le okoli 50, zato je takšno povečanje števila oseb z invalidnostjo v Planici v primerjavi s prejšnjim letom izjemno spodbudno,« poudarja Aleš Petejan, direktor marketinga Mastercard Slovenija. In dodaja, da je s tem korakom njihova družba ponovno potrdila svojo zavezanost k ustvarjanju bolj vključujoče družbe in dokazala, da je s skupnimi močmi mogoče doseči pozitivne spremembe in navdihniti druge.

Res nepozabna doživetja za vse

V družbi Mastercard so, kot poudarjajo, izjemno ponosni, da so združili spoštovanje, strpnost in sodelovanje, ki se še posebej kažeta v športu, in jih uspešno prenesli v delovanje letošnje različice platforme SharePlanica. »Dokazali smo, da kot podjetje in družba delujemo v smeri inkluzivnosti, cenimo ključne vrednote medsebojne pomoči in gradimo na nepozabnih doživetjih, ki so del vsakega od nas. Z zavzetostjo celotne ekipe in trdim delom smo ponovno storili velik korak naprej k bolj vključujoči družbi, ki ne bila mogoča brez srčnih posameznikov, ambasadorjev projekta, kot sta Dominik Lozar in Igor Mikić, ter številnih, ki so se pridružili Mastercard iniciativi,« je še dejal Aleš Petejan.

Ambasadorja projekta SharePlanica Dominik Lozar in Igor Mikić. FOTO: Arhiv Družbe Mastercard

In kot nam je ob začetku projekta povedal 24-letni Dominik Lozar, mu je v ponos, da kot ambasador širi idejo o dostopnosti dogodkov v Planici tudi za osebe z invalidnostjo. Kot nekdanji uspešni rokometaš je ostal strasten športni navijač, ponosen pa je, da je tudi prejemnik štipendije mednarodnega združenja umetnikov, ki slikajo z usti ali nogami, VDMFK iz Liechtensteina, Sredi lanskega decembra je imel v Kulturnem centru v Semiču tudi samostojno razstavo svojih del z naslovom Moja nova pot.

Projekt SharePlanica je pustil močan vtis na vseh, ki so se ga udeležili prek platforme SharePlanica. Tako so starši enega izmed udeležencev med drugim povedali: »Najlepša hvala, da ste našemu sinu s tem projektom, ob spremstvu znanega slovenskega obraza, omogočili to izkušnjo, mu naredili krasen dan in obogatili življenje. Moj sin ima zelo blago duševno motnjo, a je športnik in tudi sam zelo rad deluje v vlogi prostovoljca. Če bo kdaj treba pomagati nekomu, ki se težko giblje, se lahko pridruži tudi v tej vlogi.«

Pa tudi sodelujoči v projektu SharePlanica so poudarili, da so pri tem neizmerno uživali ter, da bi se tudi na drugih prireditvah prireditelji lahko zgledovali po tem projektu. Starši enega izmed udeležencev so poudarili: »Ne moremo se vam dovolj zahvaliti za obisk in ogled tekmovanja v Planici. Ker je sin invalid, brez vaše pomoči ne bi mogel priti na tekmo, parkirati tako blizu tekmovališča, pa še za malico ste poskrbeli. Res od srca hvala za dragocene spomine. Nikoli vas ne bomo pozabili!«

Naj spomnimo, da je z deljenjem prevozov družba Mastercard že lani prek platforme SharePlanica zmanjšala število avtomobilov v Planici in s tem prispevala k zmanjšanju CO2 odtisa dogodka, saj so s tem v okolju prihranili 12 ton ogljikovega dioksida.