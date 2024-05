To, da nekdo opazi tvoje delo, da dodatno motivacijo

Sponzorska podpora mladih športnih talentov ne pomeni samo finančne razbremenitve staršev, omogoča tudi veliko boljše pogoje za trening, ki jih zaradi sodelovanja s sponzorji športniki lahko načrtujejo v klubih. Vzpostavlja lahko tudi podporno okolje, prinaša več medijske prepoznavnosti, lahko je jeziček na tehtnici v razvoju športne kariere.

»Podpora v okviru projekta Mladi upi je prišla ravno v času, ko sem potrebovala finančna sredstva za prehod na člansko raven tekmovanja. Omogočila mi je udeležbo na tekmovanju v Afriki, ki je bilo odskočna deska in popotnica za nastop na turnirjih Grand Prix in Grand Slam,« je pred nekaj dnevi, pred vrhuncem dogajanja na evropskem prvenstvu v Zagrebu, razmišljala zdaj že novopečena evropska podprvakinja v judu Kaja Kajzer.

Slovensko junakinjo Kajo malo zmotil le sodniški kriterij v korist Ukrajinke

Leta 2016 je bila kot 16-letnica izbrana v dvanajsterico četrte generacije mladih upov Zavoda Vse bo v redu in Zavarovalnice Triglav, namen katerega je podpreti mlade talente s področij športa, umetnosti, znanosti in mlade parašportnike, ki se šele prebijajo na vrh, zato se težje potegujejo za profesionalna ali sponzorska sredstva za razvoj svojega potenciala.

Upati si je treba sanjati visoko

»Ogromno mi je pomenilo že to, da je mama, ki je na začetku nasprotovala judu, v meni z leti videla potencial in me prijavila na razpis. Da sem bila izbrana kot mladi up, pa mi je zagotovo dalo motivacijo in malo več medijske prepoznavnosti,« je ocenila Kaja Kajzer, prepričana, da je s tem tudi motivirala druge nadarjene judoiste, da se prijavijo na projekt Mladi upi. Že takrat je bil njen veliki cilj uvrstitev na olimpijske igre v Tokiu 2020.

To je tudi dosegla, zdaj pa je v pričakovanju nastopa na olimpijskih igrah v Parizu. Kot pravi, po eni strani komaj čaka, po drugi pa je še toliko stvari, ki jih želi do takrat izboljšati. »Na Pariz gledam z večjim strahospoštovanjem kot na Tokio, saj sem takrat prvič občutila resnost tega tekmovanja. Mislim, da bo temu primerno tudi moja glava bolje pripravljena,« razmišlja. Njen nasvet mladim športnikom in novim generacijam mladih upov je, naj si upajo sanjati, a morajo biti pripravljeni na trdo delo, obilico odrekanja, samodisciplino, padce … »Vendar naj ne obupajo. Vse pride ob svojem času, nič se ne zgodi čez noč. Pomembno je, da so svojemu športu predani,« poudarja.

Pomemben občutek, da drugi verjamejo vate

Lažje se je truditi in trenirati za nekaj, če veš, da imaš za seboj podporo, pravi plezalka Sara Čopar, ki se pripravlja na kvalifikacijski tekmi za uvrstitev na olimpijske igre v Parizu. FOTO: Grega Valančič/PZS

Športna plezalka, ki je mladi up generacije 2021, se strinja: Verjeti je treba v svoje sanje – njene so osvojitev olimpijske medalje, je razkrila pred tremi leti. Sama je dokaz, da je s trudom, močno voljo in pravo podporo vse mogoče, samo verjeti je treba in si zaupati, predvsem pa v športu uživati. Trenutno se namreč pripravlja na kvalifikacije za olimpijske igre, ki jo sredi maja čakajo v Šanghaju, junija pa v Budimpešti.

»S tem ko sem bila izbrana kot mladi up, sem dobila dodatno motivacijo in potrditev, da drugi vidijo, da se trudim in močno treniram za to, da bom dosegla svoje cilje. In da sem na pravi poti. To pomeni veliko podporo, ne samo finančno, ampak tudi občutek, da verjamejo vame. Lažje se je truditi in trenirati za nekaj, če veš, da imaš za seboj podporo,« pravi in dodaja, da se je v sezoni 2020 in 2021 še bolj posvečala mladinskim tekmovanjem in se spogledovala s članskimi.

»S podporo Zavarovalnice Triglav sem imela možnost trenirati bolje, dobljena sredstva sem namenila pripravam tudi v tujini in za boljšo opremo ter v naslednjih sezonah močno napredovala, postajala vedno bolj konkurenčna tudi v članski konkurenci,« je napredek opisala Sara Čopar, ki se zdaj pripravlja tudi na maturo. Novim generacijam mladih upov svetuje, naj dobljeno podporo čim bolje izkoristijo. »To je velik privilegij, ki ga ni deležen vsak. Izbrani so bili z razlogom, ker so bili prepoznani kot perspektivni športniki z močno voljo. Naj bodo na to ponosni,« pravi.

Zgledi prejšnjih generacij vlečejo

Matura letos čaka tudi biatlonca Pavla Trojerja, ki je eden od 15 mladih upov lanske, že enajste generacije mladih upov. Pravi, da z usklajevanjem šole in biatlona nima večjih težav, je pa naporno, saj se je predvsem med intenzivnimi pripravami težko usesti za knjige in se poglobiti v šolsko snov po napornem trenažnem procesu.

Biti del projekta, ki je v preteklosti podprl marsikaterega zdaj svetovno priznanega športnika, umetnika, znanstvenega navdušenca, biatloncu Pavlu Trojerju daje dodatno motivacijo. FOTO: Zavarovalnica Triglav

Pri usklajevanju šolskih in športnih obveznosti sta odločilni dobro načrtovanje ter predvsem poznavanje osebnih meja in sposobnosti, razmišlja in poudarja, da veliko stavi na dobro izobrazbo, da bo po športni karieri lahko nadaljeval poklicno pot, ki bo čim bolj v skladu z njegovimi interesi.

»V čast mi je, da sem bil izbran v tem projektu, saj se vanj vsako leto prijavlja mnogo odličnih posameznikov. Naziv mi pomeni še eno potrditev, da je moje delo opaženo in so moji rezultati nagrajeni. Biti del takšnega projekta, ki je v preteklosti podprl marsikaterega športnika, umetnika, znanstvenega navdušenca ..., ki je zdaj svetovno priznan, mi daje motivacijo in me žene novim uspehom naproti, ne glede na to, ali bo to še naprej na področju športa ali kje drugje,« razmišlja. Podpora sklada Mladi upi v skupni vrednosti pol milijona evrov, ki jo je do zdaj dobilo že 127 mladih, mu bo pomagala pri uresničevanju ciljev in premagovanju ovir na športni in karierni poti. Napredovanje bo hitrejše in lažje, kar pričakuje s hvaležnostjo za potrditev, da dela dobro in prav.