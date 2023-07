Zdravstvena polica kar devet mesecev brezplačno

Po poškodbi v nekaj dneh do resne obravnave pri specialistu

Devetnajstletni zavarovanec je pri igranju nogometa na dvorišču začutil bolečino v kolenu. Naslednji dan je obiskal osebnega zdravnika in dobil napotnico za magnetno resonanco kolena. Obrnil se je na asistenčni center Varuha zdravja in tako pregled opravil že čez štiri dni. Na podlagi izvida magnetne resonance so mu v asistenčnem centru ponudili termin pregleda pri ortopedu štiri dni pozneje. Ortoped je svetoval protibolečinsko terapijo, po koncu terapije pa so zanj pri Varuhu zdravja organizirali še kontrolni pregled, kjer so svetovali normalno obremenitev in ponovni obisk, če bi se težave nadaljevale. Ker je zavarovanec obiskoval šolo v Ljubljani, so v asistenčnem centru poskrbeli za ustrezno prilagoditev pregledov in terapij njegovemu urniku in lokaciji – tako je na primer med šolskimi počitnicami terapije opravil v bližini doma, med šolanjem pa pregled v Ljubljani. Skupni stroški so znašali 995 evrov.