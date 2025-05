Fructal bistveno izboljšal produktivnost

Z Goranom Medićem, direktorjem Fructala, smo se pogovarjali o poslovanju družbe, izboljšanju poslovnih rezultatov in produktivnosti, vplivu ameriških carin na njihove izdelke in odkupu slovenskega sadja. Fructal sicer letos praznuje 80 let obstoja.

Janez Tomažič

Kako je Fructal posloval v letu 2024?

Fructal posluje stabilno in v zadnjih letih dosega rast, ki omogoča pomembne investicije. Zadnja leta smo se v prehrambni industriji spoprijemali z velikimi izzivi – od posledic, ki jih je imel koronavirus na hotelirstvo in gostinstvo, do tega, da nam je v letu 2023 krepko ponagajala narava. V Fructalu smo te izzive vsa leta uspešno reševali in se prilagodili situaciji. V letu 2024 smo tako dosegli izjemno dobro rast. Ustvarili smo 47,5 milijona evrov prihodkov (3,4 odstotka več kot leta 2023), čisti dobiček je znašal 2,7 milijona evrov (37 odstotkov več kot leta 2023), EBITDA pa 6,7 milijona evrov, kar je 54 odstotkov več kot leta 2023.

Kateri segment poslovanja se je lani najbolj izboljšal?

Poslovanje smo izboljšali v večini poslovnih segmentov in dosegli rast pri večini naših blagovnih znamk. Posebej lahko omenimo Fruc, pri katerem smo s kombinacijo inovacij in domišljeno promocijsko strategijo dosegli 20-odstotno rast prodaje ter še utrdili vodilni položaj na trgu v svoji kategoriji. V segmentu hrane smo najvišjo rast dosegli pri blagovnih znamkah Frutek in Frutabela. K rasti so poleg marketinških aktivnosti pomembno prispevale proizvodne izboljšave, ki so omogočale boljšo učinkovitost in višjo produktivnost.

Kako Fructalu pomaga vpetost v skupino Nectar?

Vpetost v eno največjih družb na območju jadranske regije nam prinaša številne pozitivne učinke. Brez sinergijskih učinkov, ki jih prinaša poslovanje v skupini, bi bilo poslovanje precej težje, doseganje pozitivnega poslovnega izida v razmerah, ko stroški poslovanja iz meseca v mesec naraščajo, pa veliko večji izziv.

Smo krepko v letu 2025, sadje bo dozorelo. Koliko ga nameravate odkupiti?

Pri teh napovedih smo popolnoma odvisni od vremena. Nenehno smo v stiku s pridelovalci sadja in trenutno res vsi čakamo, kaj bodo prinesli ledeni možje in Zofka. Napoved je spodbudna. A zgodilo se je že, da so kasneje prišle poplave ali toča, ki so pridelek na koncu grdo oklestile. Vsekakor pa vedno odkupimo ves razpoložljivi pridelek.

Koliko sadja odkupite od slovenskih sadjarjev?

Lani smo skupno odkupili več kot 1676 ton slovenskega sadja. Od tega 1530 ton domačih jabolk, 20,5 tone hrušk, 87 ton hrušk viljamovk, 31 ton breskev in osem ton bio vipavskih breskev. V Sloveniji se pridelava sadja opušča, zato je razpoložljivega pridelka vedno manj.

FOTO: Fructal

Ali so slovenski nasadi potrebni obnov, tehnoloških izboljšav?

Naši partnerji pravijo, da je zaradi podnebnih sprememb zelo težko pridelovati sorte, ki so stoletja uspevale na tem območju. Vsak sadjar išče najboljše možne rešitve – nekateri so našli bolj odporne sorte, drugi so preprosto posadili drugo vrsto sadja, nekateri so se usmerili v biološko pridelavo. Zaradi pogostih pozeb in ujm s točo vsi sadjarji vlagajo v najboljše možne tehnološke rešitve. Na žalost pa se sadjarstvo v Sloveniji v veliki meri opušča. Nove generacije ne prevzemajo sadovnjakov, saj je delo težko, rezultati pa povsem odvisni od vremena. S sadjarji, s katerimi sodelujemo, si prizadevamo za ohranjanje dolgoročnega partnerstva. Vedno ponudimo pravično ceno in odkupimo vse razpoložljivo sadje.

Fructal med drugim izvaža v ZDA, ki pa napovedujejo carine. Kako se boste odzvali?

Naši primarni trgi so poleg Slovenije še trgi jugovzhodne Evrope in Italija. Izvoz v ZDA predstavlja manjši odstotek naše prodaje, čeprav iz leta v leto dosega rast. Po naših distributerjih smo prisotni predvsem v etno kanalu v regijah, kjer živi večja populacija ljudi z območja nekdanje države. Vsekakor bo zvišanje cen zaradi novih carin upočasnilo distribucijo v prihodnjem obdobju, vendar pričakujemo, da se bo situacija do konca leta stabilizirala ali pa se bo trg prilagodil novim razmeram, kot se to običajno zgodi v podobnih primerih.

Fructal je sredi obsežnega naložbenega cikla. V katere izboljšave vlagate?

V letu 2024 smo začeli obsežno investicijo v povečanje proizvodnih zmogljivosti v vrednosti sedem milijonov evrov. Med ključnimi pridobitvami so nova linija tetrapak, posodobitev linij tetrapak in PET ter nova linija za embalažo pouch. Slednja je prva tovrstna v Sloveniji in omogoča proizvodnjo inovativnih izdelkov, kot je »fruit to go«. Njena vrednost znaša 1,5 milijona evrov, proizvodnja na njej pa bo stekla predvidoma sredi junija 2025. Vgradili smo tudi sončno elektrarno, ki na leto proizvede 650 MWh zelene energije, kar predstavlja približno 13 odstotkov letnih potreb podjetja po električni energiji.

ESG je evropsko pomembna tema. Kaj lahko pokažete v Fructalu?

Trajnostna prizadevanja smo začeli uresničevati že pred desetimi leti s ciljem zmanjšanja obremenitve okolja. Velike premike smo napravili na področju embalaže, ki izvira iz obnovljivih virov. Z zadnjimi investicijami smo uvedli energetsko še učinkovitejšo in okolju prijaznejšo proizvodnjo. Letos smo v intenzivni fazi postavljanja ciljev in vzpostavitve sistema trajnostnega poročanja po evropskem standardu za poročanje o trajnostnosti. Na okoljskem področju smo osredotočeni na boljšo energetsko učinkovitost ter zmanjševanje vplivov na okolje z zmanjševanjem emisij in odpadkov. Na družbenem področju dajemo velik poudarek zdravju in zadovoljstvu zaposlenih ter sodelovanju vseh deležnikov. Z vidika upravljanja pa so za nas najpomembnejše etika, transparentnost ter skladnost s standardi in seveda zakonodaja.