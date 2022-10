Kje se vidite čez 5 let?

Razmišljate o naslednji stopnički v karieri in ne veste, ali je zdaj pravi čas za naslednji korak? Ali pa morda celo, kam sploh stopiti? Tukaj in zdaj je idealna priložnost. Na voljo je veliko raznolikih delovnih mest in možnosti za nove izzive v vseh panogah in poklicih. Karierni sejem Alumni UP vam bo dal priložnost za razmislek o karieri, odločitev za spremembo, zagon za postavitev višjih ciljev ali zgolj potrditev, da ste ravno tam, kjer morate in želite biti.

Karierni cilji: Kako jih doseči še letos?

Vzemite si čas za razmislek o svojem trenutnem kariernem položaju in poti, po kateri želite priti do zastavljenih ciljev. Ali lahko živite svoje potenciale, vrednote, imate občutek, da se razvijate? Ali si želite novih izzivov, sprememb, novega znanja? Določanje kariernih ciljev je tudi proces spoznavanja sebe in področij, na katerih lahko ali morate napredovati. Kaj vas loči od konkurence – vaše izkušnje, znanje ali osebnost? Ne glede na izkušnje, treba je biti v koraku s časom – nadgraditi obstoječa znanja, razviti nove kompetence in veščine ter se posvetiti tudi osebnemu razvoju.

Z močno osebno blagovno znamko smo uspešnejši!

Dobro strukturiran življenjepis že dolgo ni več dovolj, da izstopate od konkurence. Postavite svoje ime, podobo in delovne izkušnje na višjo raven in zgradite svojo osebno blagovno znamko. V čem ste drugačni ali boljši od drugih? Predstavite svoje znanje, sposobnosti in izkušnje ter vrednote na unikaten način tako, da poudarite svoje prednosti v neposredni komunikaciji z zaposlovalcem, ozavestite svoje uspehe in dosežene cilje ter povečajte svojo prisotnost na svetovno znani platformi LinkedIn.

Alumni UP – več kot le karierni sejem vabi 20. oktobra v športno dvorano Stožice, ki se bo prelevila v mesto kariernih priložnosti, potenciala, znanja in trendov trga dela. Poleg predstavitve podjetij na stojnicah, zaposlitvenih intervjujev 1 na 1 in okroglih miz s perečimi temami bodo na voljo tudi atraktivne delavnice za osebni in karierni razvoj. Udeležba BREZPLAČNA, prijava TUKAJ >>>. Aktivacija v mreženju brez smetenja Hekanje časa Kreiranje uspešnega LinkedIn profila Očarajte delodajalca s svojim pristopom Prihodnost trga dela Psihološko testiranje

Služba, ki osrečuje – mit ali resnica?

Nezadovoljstvo na delovnem mestu postaja vse bolj pomemben razlog, da ljudje zapuščajo tudi dobra delovna mesta. Ljudje so na delu precej bolj zagnani, kadar menijo, da ima njihovo delo smisel oziroma dober namen. V raziskavi, ki jo je objavila ugledna publikacija Harvard Business Review, je večina ocenila delovno mesto kot dobro, če je pošteno plačano in omogoča, da posameznik dela tisto, v čemer je dober, in se ob tem počuti, da je tudi naredil nekaj smiselnega, in to uspešno.

Kje in kako iskati nove priložnosti za osebni in karierni razvoj?

Maša Madon, vodja poslovnega razvoja na Centru poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani

»Finančno nagrajevanje se pogosto krivi za odhode sodelavcev. Vendar raziskave kažejo, da je med najpomembnejšimi dejavniki pri odhodu zaposlenih pomanjkanje vlaganja v njihovo rast, razvoj znanja in veščin,« pojasnjuje Maša Madon, vodja poslovnega razvoja na Centru poslovne odličnosti, in nadaljuje: »Edinstven dogodek Alumni UP je eden od odgovorov na trenutno stanje na trgu dela. Naša želja je povezati izkušene kadre in širok spekter delodajalcev ter te povezave nadgraditi z aktualnimi znanji.«

Vabljeni na karierni sejem Alumni UP, da uresničite svoj potencial! Se vidimo 20. oktobra od 12. ure naprej v Stožicah. BREZPLAČNA prijava tukaj >>>

Naročnik oglasne vsebine je Alumni Ekonomske fakultete.