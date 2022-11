Na že 13. konferenci PR teater se bomo prepustili vplivu PRavil

PR teater je največja študentska konferenca za odnose z javnostmi. Že trinajsto leto zapored jo prirejajo člani Študentske sekcije Slovenskega društva za odnose z javnostmi (ŠS PRSS), ki deluje na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Konferenca bo v četrtek, 24. novembra 2022, v Veliki dvorani na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani.

Na vsakoletni konferenci se udeleženci seznanijo z novimi znanji, idejami in veščinami s področja komunikologije, ki jim ponujajo konkurenčno prednost pri iskanju zaposlitve. Prav tako je dogodek odlična priložnost za spletanje novih poznanstev in vezi, ki so danes ključne za uspešno poslovno pot. Skozi leta je PR teater gostil več kot 150 predavateljev in privabil več kot 1800 obiskovalcev. Dogodek je bil kar dvakrat nagrajen z mednarodnim priznanjem za komunikacijsko odličnost zlato pero.

Tema letošnjega dogodka je Pod vplivom PRavil, kajti v svetu se vsakodnevno srečujemo tako z napisanimi kot z nenapisanimi pravili, pri tem nova nastajajo in stara izginjajo, določenim slepo sledimo, spet drugim nasprotujemo ali pa jih preprosto prilagodimo. Organizatorji dogodka se ob tem sprašujejo, ali ni čar ravno v iskanju ravnovesja. Na letošnjem že 13. PR teatru se bodo udeleženci lahko prepustili vplivu kontrasta novih in ustaljenih komunikacijskih praks. Sprejemali bodo novo in ne nujno zavrgli stare.

Pester program vključuje predavanja, ki jih bodo izvedli priznani slovenski in tuji predavatelji. Na predavanju Uroša Štanca, business developerja in nacionalno nagrajenega višjega komunikatorja ter še mnogo več bodo udeleženci lahko izvedeli več o kriznem komuniciranju. Adelina Pervanje, oblikovalka izdelkov, specializirana tudi za programsko opremo, ki je med drugim sodelovala tudi pri svetovnih uspešnicah iger, nam bo povedala več o uporabniški izkušnji. Jaka Repanšek (univ. dipl. prav., MBA), predsednik Oglaševalskega razsodišča in sopredsedujoči v komisiji za digitalno regulativo in okolje pri Slovenski digitalni koaliciji, nas bo popeljal skozi regulativo v svetu oglaševanja. Nejc Slovnik, partner in soustanovitelj digitalne marketinške agencije POINT OUT, ki sodeluje z več priznanimi slovenskimi in mednarodnimi podjetji, bo vodil predavanje Network in Linkedin.

Udeleženci bodo lahko izvedeli več o nevromarketingu, in sicer na predavanju Barbare Priselac, raziskovalke nevromarketinga in vodje projektov. Luca Stančič Kodarin in Nina Petelin bosta združili moči in predstavili digitalni vsebinski marketing na področju turizma oz. zgodbarjenja. Petra Parovel, direktorica podjetja SWY brand, fitneserka in spletna vplivnica nam bo na dogodku povedala več o samem podjetništvu. Prav tako bodo udeleženci lahko prisluhnili pogovoru na okrogli mizi, v sklopu katere bodo o social media brandingu oz. oblikovanju blagovne znamke na družbenih omrežjih govorili Nina Plantan, vodja marketinških projektov in vodja družbenih medijev pri podjetju Lidl; ena izmed najbolj prepoznavnih slovenskih spletnih vplivnic Katka Bogataj in slovenski tiktoker Matej Rimanić.

Poleg predavanj in okrogle mize sta v program vključeni tudi praktični delavnici in sprostitveni točki. Irena Potočar Papež bo pripravila delavnico z naslovom Ravnovesje, kako upravljati sebe in kako opolnomočiti to, kar imamo. Drugo delavnico bo vodila Milena Jakovljević, in sicer na temo priprave oglaševalske kampanje od začetka do konca. Kaja Strniša iz BRST psihologije bo prikazala krajše sprostitvene vaje, ki jih lahko naredi čez dan, Jaka Hliš pa bo za še boljše vzdušje pripravil glasbeno točko ob koncu programa.

Člani društva ŠS PRSS so prepričani, da bodo tudi letos izvedli inovativen, celosten in barvit dogodek. Za več informacij obiščite njihovo spletno stran http://prteater.si/, Facebook ali Instagram profil (@pr_teater).

