Slovenija bo center za naše posle v regiji

V nadaljevanju preberite:

Dobro opravljeno delo pri projektu drugega tira nam bo omogočilo, da kandidiramo za gradbene posle poleg Slovenije še v Italiji, na Hrvaškem in Srbiji, pravi Bahadır Oral, direktor projekta drugi tir pri turški družbi Yapı Merkezi. Trenutno usmerja 750 delavcev, v karieri pa je delal že na gradbiščih, kjer je bilo pod njegovim vodstvom šest tisoč delavcev.

»Vedeti moramo, da je v Evropi vsesplošno pomanjkanje delovne sile, še posebej v gradbeništvu. Ni lahko, zato smo pripeljali turške delavce. Toda to pomeni, da so potrebna delovna dovoljenja. Ureditev dokumentacije vzame veliko časa,« med drugim poudarja sogovornik. »Če želim pripeljati nove ljudi iz Turčije, to vzame pet mesecev časa. Ne rečem, da je krivda samo na slovenski strani, tudi v Turčiji je treba urediti marsikaj. V Sloveniji urejanje dokumentov traja okoli tri mesece. To je največja prepreka v projektu.«