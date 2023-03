Ustanavljate podjetje? Veste, kje iskati podatke o podjetjih?

Podjetja začnejo sodelovati z AJPES, še preden začnejo poslovati, saj AJPES kot vodilna točka SPOT v Sloveniji izvede kar 88 % registracijskih postopkov gospodarskih družb in 57 % registracij samostojnih podjetnikov. Obenem je AJPES primarni in uradni vir podatkov o poslovnih subjektih, z uporabo katerih lahko podjetniki pomembno zmanjšate tveganja pri poslovanju in s tem izboljšate svojo konkurenčnost na trgu.

Kako ustanoviti podjetje

Ustanovitev podjetja je enostaven brezplačen postopek, ki v Sloveniji poteka prek sistema SPOT (Slovenska poslovna točka). Na AJPES, ki je ena izmed točk SPOT, lahko vse korake za ustanovitev podjetja opravite hkrati:

(1) prijavo v Poslovni register Slovenije,

(2) prijavo na FURS in

(3) prijavo v obvezna socialna zavarovanja ZZZS.

Obiščite eno izmed 12 izpostav AJPES po Sloveniji, kjer vam bodo izkušeni referenti brezplačno ponudili vse informacije in strokovno podporo, ki jih potrebujete ob ustanavljanju podjetja. Lahko pa registracijo podjetja uredite tudi elektronsko na portalu SPOT s kvalificiranim digitalnim potrdilom.

Pred obiskom izpostave se je priporočljivo vsaj malce pripraviti, da bo postopek potekal bolj tekoče (preberite si več o postopku ustanovitve podjetja). S seboj prinesite osebni dokument, davčno številko in overjeno soglasje (so)lastnika objekta, kjer bo poslovanje (ta ga lahko overi tudi na AJPES točki SPOT ob sami registraciji).

Kje iskati prave informacije, s katerimi lahko izboljšate poslovanje

Podjetniki morajo danes precej pozornosti nameniti informiranju in hitremu pridobivanju ključnih podatkov tako o razmerah na trgu kot o poslovanju konkurenčnih in partnerskih podjetij. S pomočjo kakovostnih in predvsem ažurnih podatkov se lahko pravilneje in hitreje odzovejo na nove priložnosti ali prepoznajo tveganja, ki lahko ogrozijo njihovo poslovanje. Zato je ključno, da dobijo prave informacije ob pravem času.

AJPES veliko pozornosti namenja tudi razvoju bonitetnih storitev, ki omogočajo pravočasno zaznavanje poslovnih tveganj in prijavo na razpise. Izberete lahko bonitetne ocene S.BON, spletno orodje Fi=Po Finančni pomočnik, s katerim si zagotovite vse ključne podatke za poslovno odločanje in dnevno obveščenost o spremembah. Avtomatiziran prevzem podatkov v lastne informacijske sisteme pa si lahko zagotovite s spletnim servisom proFi=Po.

Zaupajte uradnemu viru podatkov. Zaupajte AJPES.

