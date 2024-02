Chef Deni Srdoč, za katerega je meja le nebo

Čeprav ni odprta še niti polna tri leta, restavracija Nebo v sklopu luksuznega hotela Hilton na reški Costabelli s svojo inovativno kuhinjo, oprto na tradicijo, v kateri so na piedestal postavljene lokalne, sezonske sestavine domačih pridelovalcev, že velja za hrvaško gastronomsko institucijo. Wine bistro Hidden v reškem starem mestnem jedru ni odprt še niti eno leto in je že sopomenka za vrhunsko bistronomijo ter ena vodilnih sil preobrazbe Reke, nekoč industrijskega mesta, v gastronomsko destinacijo.

Koncepta se morda res razlikujeta, a sta Nebo in Hidden dve poglavji iste gastronomske zgodbe. Povezuje ju glavni junak, Deni Srdoč, ki ima šele 31 let in je že institucija domače gastronomije. Deni si je prvo Michelinovo zvezdico prislužil v Dragi di Lovrana, kultni restavraciji v sklopu istoimenskega hotela v Lovranski Dragi, kjer je dve leti delal pod mentorstvom legendarnega kuharskega mojstra Zdravka Tomšića. Ko se je Tomšić selil v Vinodol, je Srdoču predlagal, da prevzame kuhinjo, kar je bil za mladega kuharskega mojstra sredi dvajsetih let velikanski izziv. Zelo hitro se je pokazalo, da je bil temu izzivu tudi kos. Michelinova zvezdica v Dragi di Lovrana, zdaj pod njegovim vodstvom, je zasijala leta 2019. Takrat je imel samo 27 let.

Celotno zgodbo o Deniju Srdoču in njegovih načrtih preverite v nadaljevanju.