Mineštra, njoki, šalam in polenta za popolno paleto okusov v deželi vina

Medana je spokojna vasica na zahodu Slovenije, od koder nas od slovensko-italijanske meje ločuje le nekaj korakov. Iz te vasi izhaja družina Mavrič, ki danes vodi razvejano kulinarično zgodbo, začelo pa se je prav na medanski Domačiji Belica. Od tod je družina Mavrič briško kulinariko (in zraven, seveda, še vina) najprej popeljala v bližnje Šmartno, kjer so odprli Hišo Marica, nato na Ljubljanski grad, kjer vodijo Grajsko vinoteko, pred kratkim pa so v jedru Goriških brd, na Dobrovem, odprli še kavarno in slaščičarno Mjrka. Ime je slaščičarna dobila po Meri Mavrič in prav ona nas je popeljala na kulinarično popotovanje po valoviti briški pokrajini.

»Naša gostinska zgodba se je začela povsem spontano. Tako kot mnoge domačije tu v Brdih imamo tudi mi vinograde. V letih po osamosvojitvi, torej leta 1993, smo vino prodajali na domu, in ko so k nam prihajali kupci od vsepovsod, smo jim zraven ponudili še kaj za pod zob,« o kulinaričnih zametkih pojasni Meri Mavrič in pokaže manjši prostor, v katerem je komaj nekaj miz – tu so pred tremi desetletji postregli prvim gostom. »Majhna ekipa smo bili: midva z možem Zlatkom, ki ima vizionarski pogled, ter njegov brat Cvetan in svakinja Darja, ki je kuhala. Pripravljala je tisto, česar smo bili vajeni od doma, torej mineštre, njoke in pašte, kaj mesnega in sladice, zraven pa smo ponudili še domače mesnine, denimo briški pršut in šalam.«