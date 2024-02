Namigi 52 vikend izletov po Hrvaški

MAREC

Hvar: Ljubitelji plezanja in avantur lahko 3. marca obiščejo Hvar Climbing festival v Jelsi, kjer so tri najlepša plezališča v regiji.

Limski kanal: Sredina marca je rezervirana za novo prireditev, ki je že po prvem letu privabila veliko število ljubiteljev morja in morskih sadežev, in to je Dan limskih ostrig. Limski kanal je že od nekdaj znan po tej dobroti, ki jo je najbolje uživati ​​surovo z nekaj kapljicami limoninega soka ali ekstra deviškega olja.

Lipik: V Lipiku vsako leto organizirajo tradicionalni velikonočni sejem, na katerem se s svojimi ročnimi deli, pisanicami, spominki in živilskimi izdelki predstavijo številni razstavljavci. Obiskovalci bodo uživali v vožnji s kočijo in vlakcem, najmlajše pa bodo razveselili Zajčkovo mesto, Horse box s poniji in veliko iskanje velikonočnih jajčk. Največja velikonočna atrakcija na tem območju poteka 24. marca.

Reka: Združba vinarjev Kvarnerja 8. in 9. marca vabi na doslej največji in najbolj inovativen Mednarodni festival vin in gastronomije WineRi. V kongresnem centru Exportdrvo bo svoje izdelke predstavilo okoli 80 razstavljavcev iz približno desetih evropskih držav. Izvedli bodo vrsto izobraževalnih delavnic, premier in predstavitev vinskih kleti.

Zagreb: Sprehod po glavnem hrvaškem mestu od 20. do 24. marca bo spektakularna vizualna izkušnja. V okviru Festivala ulične svetlobe bodo javne prostore, zgradbe in umetniške objekte osvetlili z različnimi svetlobnimi instalacijami. Kombinacija umetnosti, kulture in tehnologije obeta edinstveno izkušnjo.

Festival ulične svetlobe v Zagrebu

APRIL

Istra: Morda niste tekač na dolge proge, vendar radi raziskujete svoje zmožnosti na krajših razdaljah. Eno že vrsto let najbolj priljubljenih tekaških tekmovanj v Istri je 100 milj Istre. Istra 100 by UTMB je ultratrail dirka, ki poteka na območju od Labina (168 km), Buzeta (110 km in 69 km), Motovuna (42 km) in Grožnjana (21 km) pa vse do Umaga. Ni namenjeno samo športnikom, saj imate na izbiro pet različnih dolžin. Torej, kdor želi videti lepote Istre in se ob tem zabavati, mu ne preostane drugega, kot da v aprilu pride na 100 milj Istre.

Plitvička jezera: Tradicionalni promocijski teden Narodnega parka Plitviška jezera bo potekal od 1. do 8. aprila. To praznovanje je še toliko pomembnejše, ker mineva 75 let od razglasitve Plitviških jezer za narodni park, ki ga je Unesco uvrstil na svoj seznam svetovne dediščine. Za obiskovalce bodo ob tej priložnosti na voljo posebne cene vstopnic.

Zagreb: Športni dogodek svetovnega formata, ki zbere gledalce in navijače z vsega sveta, WRC Croatia Rally 2024 poteka od 18. do 23. aprila. Slavnostni start in cilj bosta v Zagrebu, najboljše svetovne ekipe in posadke pa bodo preostanek trase prevozile po petih okrožjih – zagrebškem, karlovškem, primorsko-goranskem, varaždinskem in krapinsko-zagorskem.

Zagreb: Hrvaška kinološka zveza bo gostiteljica letošnje prestižne svetovne razstave psov, ki bo od 25. do 28. aprila v Zagrebu. Strokovna žirija bo izbrala najboljše in najlepše predstavnike najljubših hišnih ljubljenčkov, ki tudi obiskovalcev ne bodo pustili ravnodušnih.

Nacionalni park Plitviška jezera

MAJ

Zadar: Wings for Life World Run je tek, ki združuje tekmovalce in tekače na invalidskih vozičkih, pa naj gre za profesionalce, rekreativce ali tiste, ki si želijo le dobre zabave. Ciljne črte ni – pomembno je le to, da si hitrejši od prestrežnega vozila. Dirka poteka sočasno po vsem svetu – 5. maja.

Vas Gažul: Brač Trail bo vsem ljubiteljem telesne aktivnosti razkril najlepše kotičke tega mogočnega otoka. Dirka, ki poteka 18. maja, je speljana po planoti Vidove gore, ki se dviga na 778 metrov nadmorske višine, zaradi česar je Brač najvišji jadranski otok. Ob poti pade pogled na borove gozdove in grebene ter okoliške otoke. Zvečer bo kot darilo vsem udeležencem koncert na rivi v Supetru.

Severozahodna Istra: Maj v Istri je v znamenju vina. Zato je idealen čas za sprehod po vinogradih, ki so že bujno zeleni in tvorijo novo grozdje. In če se spotoma najde še kakšna kapljica malvazije ... Na avanturo Istria Wine & Walk po severozahodni Istri se lahko podate 19. maja. Na 11-kilometrski poti vas bo čakalo devet vrhunskih istrskih vinarjev, sedem lokalnih pridelovalcev in gostincev ter sedem okrepčilnih postojank.

Zagreb: Mednarodna vrtnarska razstava Floraart je največja hortikulturna prireditev v tem delu Evrope, ki zbere številne domače in tuje udeležence. Na več kot 300.000 kvadratnih metrih odprtih in 1000 kvadratnih metrih zaprtih razstavnih površin parka Bundek se vsako leto predstavi več kot 160 razstavljavcev. Ljubitelji cvetja bodo uživali od 29. maja do 2. junija.

Uživanje v vinogradu

JUNIJ

Reka: Od 6. do 16. junija bo Reka spet stičišče jadralcev na mednarodni jadralski prireditvi Fiumanka, ki že 25. leto zapored poteka v najsevernejšem jadranskem zalivu. Fiumanka je reški in hrvaški navtični praznik z geslom »Imaš barko, imaš jadro, prijavi se!«. Prijavnine ni, s prijavo na regato pa je udeležencem zagotovljen brezplačen privez v reškem pristanišču.

Pletenica: V organizaciji Konjeniškega kluba Pleternica in mesta Pleternica od 26. do 30. junija v tem slavonskem mestu poteka Mednarodni konjeniški turnir, ki je hkrati kvalifikacijski turnir za svetovno prvenstvo in prvenstvo Republike Hrvaške. Turnir izstopa po številnih tujih tekmovalcih in bogatem programu za vse generacije.

Ogulin: Ogulinski festival pravljic letos praznuje 19. rojstni dan, obeležil pa bo tudi 150. obletnico rojstva ene najbolj znanih hrvaških pisateljic za otroke Ivane Brlić Mažuranić. Festival navdihujejo pisateljičina dela, pa tudi ogulinske naravne lepote, miti in legende. Poteka v dveh delih – prvi bo od 7. do 9. junija, drugi od 6. do 8. septembra.

Dubrovnik: Od 20. do 27. junija bo v Knežjem dvorcu mednarodni festival opernih arij Tino Pattiera.

Zagreb: Po enoletnem premoru se v veselje številnih ljubiteljev rock in indie glasbe na Jarun vrača INmusic festival #16. The Smashing Pumpkins, The National, Dogstar, The Gaslight Anthem, Descartes a Kant, Paolo Nutini, Hozier in Gossip so le nekatera zveneča imena letošnjega festivala INmusic, ki bo potekal od 24. do 26. junija.

Jadralska regata na Reki

JULIJ

Medulin/Banjole: Kuhajte na čolnu in takoj pojejte. In to, seveda, neposredno iz morja. Ekipa Hook and Cook iz Medulina in Pulja je o tem naredila pravo zgodbo. Združuje ribiče, kuharje in glasbenike, da morske specialitete približajo širši javnosti, poteka pa večkrat poleti v Medulinu in Banjolah.

Nova Gradiška: Oldtimer klub Classic 99 že tradicionalno vsako leto v začetku julija organizira mednarodno srečanje starodobnikov v Novi Gradiški. Ta dogodek vsakič znova privabi rekordno število avtomobilskih navdušencev, ki pridejo v zahodno Slavonijo tudi iz Srbije, Bosne in Hercegovine ter drugih držav.

Split: Ljubitelji elektronske glasbe nestrpno pričakujejo novo edicijo Ultra Europe Festivala, ki bo potekal od 12. do 14. julija v splitskem Parku mladeži. Za tem se začne Destination ULTRA Europe, glasbeno doživetje na otokih Brač, Hvar in Vis.

Dubrovnik: Od 10. julija do 25. avgusta bodo na različnih prizoriščih v mestu potekale jubilejne 75. Dubrovniške poletne igre. Tujemu in domačemu občinstvu se bo predstavilo več kot 60 dramskih, glasbenih, plesnih, folklornih in drugih programov.

Ultra Europe v Splitu FOTO: Tom Dubravec/CROPIX

AVGUST

Svetvinčenat: Že leta se prvi vikend v avgustu v Svetvinčentu tri dni organizira največji in najbolj množičen srednjeveški festival v Istri. Kuliso starodavnega gradu Morosini-Grimani krasijo srednjeveške družine iz vse Evrope in težko je izbrati najljubšo predstavo – ognjeni šov, mečevanje, igre, sežig čarovnice, sokolarstvo ali konjeniško tekmovanje.

Ogulin: Motoristično srečanje v Kneji že leta povezujemo z drugim vikendom v avgustu. Letošnje bo že sedemnajsto, obiskovalci pa bodo lahko uživali v panoramski vožnji po okolici Ogulina, motorističnih igrah in koncertu.

Barban: Od leta 1976 je tretji vikend v avgustu v Istri posvečen Dirki na prstenac. Gre za viteško igro, zelo podobno sinjski alki, ki predstavlja ponos in tradicijo istrskega kraja. V treh dneh Barban postane prava vaba za vse ljubitelje tradicije in ljudskih veselic.

Koprivnica: Renesančni festival poteka od 22. do 25. avgusta. Gre za prireditev, ki predstavlja kulturno dediščino Podravine in Hrvaške ter številne viteške, obrtne in glasbene skupine iz desetih evropskih držav. Ta festival velja za največji spektakel »živih slik« iz preteklosti s poudarkom na 15. in 16. stoletju v tem delu Evrope.

Tisno: Od 29. avgusta do 2. septembra poteka festival Dimensions, ki gosti nekatera od največjih imen svetovne elektronske glasbe.

Renesančni festival v Koprivnici FOTO: Željko Hajdinjak/CROPIX

SEPTEMBER

Učka: Učarski samanj je prvi vikend v septembru največji sejem tradicionalnih izdelkov Istre in Kvarnerja. To je idealna priložnost za obisk Učke, njenega novega središča za obiskovalce, pa tudi za nakup, degustacijo ali samo ogled dela lokalnih trgovin in obrtnikov. Spoznali boste lahko tradicionalno izdelovanje avtohtonih glasbil, kovanje železa, izdelovanje lesenih figuric, gobarstvo, kulturno dediščino območja Lovrana, posebna zanimivost pa je ograda z avtohtonimi živalmi: boškarini, ovcami pramenkami, osli in kravami.

Požega: Festival tamburaške glasbe Zlate žice Slavonije prinaša vrhunsko glasbeno doživetje. Polfinale bo v petek, 6. septembra, finalni večer pa v nedeljo, 8. septembra, v Požegi. Na finalnem večeru bodo poslušalci slišali tako klasične tamburaške skladbe kot pop tamburaške pesmi.

Valpovo: Craft Beer Fest v Valpovu je dvodnevni dogodek (13. in 14. septembra), ki zbere ljubitelje craft piva iz vse Hrvaške. Obiskovalci lahko okusijo široko paleto craft piv lokalnih in regionalnih pivovarjev. Poleg odlične pijače bodo uživali tudi v vrhunski gastronomski ponudbi in bogatem glasbenem programu, ki dopolnjuje festivalsko doživetje.

Zagreb: Mednarodni festival lutkovnih gledališč združuje najboljša svetovna in domača lutkovna gledališča ter predstavlja vrhunske predstave in delavnice. Poteka od 13. do 19. septembra 2023. Lani je na njem sodelovalo 14 gledališč in gledaliških skupin iz 12 držav.

Festival Zlate žice v Požegi FOTO: Danijel Soldo/CROPIX

OKTOBER

Motovun: Motovun je mesto, kjer se boste vedno počutili drugače in ni brez razloga eno najbolj obiskanih mest v Istri, ko govorimo o enodnevnih izletih. In zakaj ne bi tega izleta združili z njihovim Festivalom terana in tartufov konec oktobra, ko se vinogradi okoli Motovuna obarvajo rdeče in je sezona tartufov na vrhuncu?

Zagreb: Festival Open House Zagreb, ki poteka od 18. do 20. oktobra, promovira najzanimivejše arhitekturne dele mesta in omogoča meščanom srečanje z arhitekti, investitorji in lastniki stavb. To spodbuja razmišljanje o vrednotah mesta in vlogi prebivalcev pri njegovem oblikovanju.

Biograd: Biograd Boat Show, od 23. do 27. oktobra 2024, je največji sejem navtike na Hrvaškem. Ta prireditev redno postavlja nove rekorde po obiskanosti, številu razstavljavcev in številu plovil, ne manjkajo pa niti predstavitve novih plovil. Poleg tega lahko obiskovalci uživajo v bogatem animacijskem programu.

Občina Bilje: Biljsko jezero se v sončnih dneh spremeni v epicenter družinskih aktivnosti, kampiranja in športnih izzivov. Veslaški klub Biljsko jezero obiskovalcem ponuja nepozabno doživetje veslanja in supanja ter užitek v spoju narave in športa.

Dnevi oljčnega olja v Vodnjanu FOTO: Goran Sebelić/CROPIX

NOVEMBER

Zagreb: Zagreb Film Festival, največji mednarodni filmski festival na Hrvaškem, med 3. in 10. novembrom predstavlja vrhunske neodvisne domače in mednarodne filme ter promovira nove nadarjene režiserje z vsega sveta.

Malinska: Na severozahodnem delu otoka Krk od 8. do 10. novembra pripravljajo Malinska Outdoor Weekend, dogodek, ki združuje ljubitelje narave in aktivnega življenja. Poleg teka Malinska Trail so organizirane tudi različne rekreativne aktivnosti za vse starosti.

Vodnjan: Jesen je najlepši letni čas v Istri. In to je tudi čas, ko iz istrskih oljčnih nasadov pritečejo prve kapljice zelenega zlata – novega mladega oljčnega olja. Vodnjan že vrsto let tretji vikend v novembru organizira gastronomski festival, posvečen najboljšemu mlademu oljčnemu olju, je pa tudi stičišče kuharjev, strokovnjakov in vinarjev, dobre hrane in zabave.

Zagreb: Gledališka noč je dogodek, ki slavi odrske umetnosti in poteka od 16. do 23. novembra. Vse skupaj se je začelo kot enodnevni dogodek leta 2008, a je sčasoma preraslo te okvire. Namen Gledališke noči je krepitev prepoznavnosti gledališke umetnosti in spodbujanje razvoja občinstva vseh starostnih skupin.

Nautični sejem v Biogradu FOTO: Tom Dubravec/CROPIX

DECEMBER

Pulj/Poreč: Predbožični čas je v Istri vsako leto bolj prazničen in lep. Dva največja in najdaljša adventna dogodka z množico različnih dogodkov – od koncertov do gastronomskih dogodkov, drsališč, živih jaslic, baleta in še česa – ponujata največji mesti v Istri, Pulj in Poreč. Poleg tega sta vsako leto lepše okrašeni.

Zagreb: Advent v Zagrebu zaznamuje predpraznični čas adventa in božiča in redno privablja goste iz vseh delov Hrvaške, Evrope in sveta. Na več lokacijah po mestnem jedru lahko obiskovalci uživajo v bogatem kulturno-zabavnem programu ter okusni hrani in pijači. Obiskovalci bodo lahko odkrili, zakaj velja glavno mesto Hrvaške za eno najboljših adventnih destinacij.

Vukovar: Baročni dvorec Eltz je ena najpomembnejših arhitekturnih stvaritev v notranjosti Hrvaške. Od leta 1968 je v njem sedež Mestnega muzeja. Po uničenju med vojno leta 1991 je bil med letoma 2008 in 2011 obnovljen in danes ponosno sije kot simbol mesta, zaradi česar je priljubljena turistična destinacija.

Split: Advent na Prokurativah bo tudi letos privabil veliko obiskovalcev v predbožičnem času.

Dubrovnik: Hrvaško planinsko društvo Dubrovnik vsako leto za praznik svetega Štefana, 26. decembra, organizira tradicionalni vzpon na Sniježnico. Redno se ga udeležuje približno 50 planincev, ki uživajo na eni najlepših poti v tem delu Hrvaške.

Advent v Zagrebu

JANUAR '25

Po Hrvaški: Muzejska noč je dogodek, ki ga organizirajo muzeji in kulturne ustanove, zaznamuje pa ga odprtje muzejskih in razstavnih prostorov do poznih nočnih ur. Ta kulturni spektakel ponuja obiskovalcem brezplačen ali ugodnejši vstop ter možnost raziskovanja različnih muzejev in razstav.

Drežnik Grad: V bližini narodnega parka Plitvička jezera je Dolina jelenov, idilična destinacija za ljubitelje narave in živali. Ta 15 hektarov veliki ranč je del družinske kmetije Bičanić, kjer skrbijo za damjake, navadne jelene, slavonske prašiče in konje. Obiskovalci se lahko udeležijo vodenega ogleda, spoznajo živali, jih nahranijo in uživajo v lokalnih izdelkih in dobrotah.

Gračac: Cerovške jame (Cerovačke špilje), ki se nahajajo na obronkih južnega Velebita, ponujajo edinstveno doživetje podzemlja. Obiskovalci lahko na ogledu, ki traja približno uro in pol, spoznajo Dolnjo in Gornjo Cerovško jamo, ki sta dolgi približno 700 metrov. Ta največji jamski turistični kompleks na Hrvaškem navdušuje s svojo lepoto in bogato zgodovino.

Papuk: Jankovac, biser slavonskega hribovja, leži na 475 metrih nadmorske višine, v samem srcu Papuka. Ta dolina je obdana z neokrnjeno naravo, zato že desetletja privablja ljubitelje hribov in miru. Vsak letni čas na Jankovcu ima svoje čare, zaradi izjemne naravne lepote pa je bil leta 1955 razglašen za zaščiten gozdni park, ki vključuje dve čudoviti jezeri.

Fešta svetega Vlaha v Dubrovniku FOTO: Božo Radić/CROPIX

FEBRUAR '25

Pazin: Sladice in februar so super zimski par. Dnevi medu v Pazinu ponujajo medene dobrote vsako leto februarja na sejmu, posvečenem čebelarstvu, osrednja Istra pa je v celotni zgodbi še dlje. Ves mesec namreč trajajo Dnevi medenih dobrot. Gre za posebno gastronomsko ponudbo te regije, ki vključuje sedem gostincev iz osrednje Istre, ki ponujajo jedilnike, obogatene s čebeljimi izdelki.

Dubrovnik: V začetku meseca mesto praznuje paznik sv. Vlaha, svojega zaščitnika. V Dubrovnik prihajajo romarji iz vse Hrvaške in sosednjih držav, gre pa za tradicijo, ki je pod Unescovo zaščito kot svetovna nesnovna dediščina.

Split: Jahanje morda ni pogosta dejavnost na obalnih območjih, ki so znana po morju in plažah, vendar postaja vse bolj priljubljena. Čeprav je tradicionalno povezana z dalmatinskim zaledjem, so bili konji nekoč pomembni spremljevalci tudi na obali. Terensko jahanje je na voljo le dvajset minut vožnje od središča mesta, na voljo pa so tudi izleti na hrib Perun.

Slunj: Le uro in pol vožnje iz Zagreba leži kraj Rastoke, ki je idealen za enodnevni izlet. Tu najdete stare hiše in mline, številne slapove, kaskade, terase in otočke. Mnogi mu pravijo kar Plitvice v malem.