Namigi za 52 vikend izletov po Sloveniji

MAREC

Postojna: Postojnska jama, kraljica jamskega sveta, in Predjamski grad, eden najbolj osupljivih gradov na svetu, sta največji atrakciji slovenskega Krasa. Skupaj s človeško ribico že desetletja privabljata množice turistov z vsega sveta.

Podčetrtek: Na oddih in sprostitev vabijo Terme Olimia. V minoritskem samostanu Olimje menihi sledijo tradiciji priprave zvarkov iz zdravilnih zelišč. Pod Olimsko goro se razprostira domačija Jelenov greben s stoglavo čredo jelenov in muflonov, ki se prosto sprehajajo.

Koper: To je mesto stoterih sonc, ki krasijo srednjeveške beneške palače. Sonce greje laguno Škocjanskega zatoka s stotinami ptic, Kraški rob in svetovno znana plezališča. Obiščite Pretorsko palačo, Pokrajinski muzej in Carpaccievo hišo. Povzpnite se na mestni stolp in uživajte v razgledu. Pospremite ladje na pot v Luki Koper.

Planica: Svetovna zibelka smučarskih skokov z izjemno naravno kuliso v dolini pod Poncami je tradicionalno prizorišče finala svetovnega pokala v smučarskih skokih (od 21. 3. do 24. 3. 2024).

Radovljica: Čebelarstvo je močno vpeto v slovenski geografski in kulturni prostor. V Radovljici lahko obiščete Čebelarski muzej.

APRIL

Rogaška Slatina: Zdraviliški kraj s štiristoletno je kraj steklarstva in edinstvene zdravilne mineralne vode

Donat Mg. Promenadni park med secesijskimi stavbami povezuje slovito zdravilišče in vrhunski medicinski center.

Radovljica: Festival čokolade je največji čokoladni dogodek in najbolj mamljiva kulinarična prireditev v Sloveniji (20. 4. in 21. 4. 2024).

Piran: Romantično mestece je kulturni biser slovenske riviere. Med najbolj ikoničnimi podobami so Tartinijev trg, Benečanka, stolna cerkev sv. Jurija nad mestnim jedrom, obzidje na vzpetini nad rtom. Priporočamo obisk Akvarija Piran, Pomorskega muzeja in Galerije Herman Pečarič.

Štanjel: Eno najlepših slovenskih naselij morate obiskati spomladi, ko za obzidjem zacveti mogočna magnolija. Na Krasu so lokalne skrivnosti kot voda – ne da se jih kar tako izbrskati. Grad Štanjel je za starodavnimi zidovi dobil svežo preobleko, vinoteko in interaktivno razstavo. Med uličicami in na razglednih točkah se razkrivajo legende in njegova zgodovina.

MAJ

Ljubljana: Na brzicah Save v Tacnu bo potekalo evropsko prvenstvo v kajaku na divjih vodah (od 15. 5. do 19. 5. 2024).

Ljubljana: Druga godba v Križankah je eden najpomembnejših glasbenih festivalov osrednje Evrope. S svojim konceptom, novimi pristopi in odkrivanjem manj znanih glasbenih vsebin je edinstvena v našem kulturnem prostoru. Ljubljana Art Weekend pa si prizadeva za krepitev lokalne umetniške skupnosti in spodbujanje zbirateljstva, sodelovanje med galerijami, muzeji, projektnimi prostori in institucijami ter večje umeščanje slovenske umetniške produkcije na mednarodne trge (oboje od 23. 5. do 26. 5. 2024).

Kamnik: Velika planina je pravljična planota z enim največjih pastirskih naselij v Evropi. Vabi vas na pohodniške in kolesarske ture, po katerih se okrepčate z mlečnimi dobrotami. Značilni velikoplaninski sir trnič so nekdaj pastirji podarjali svojim izbrankam kot izraz ljubezni in zvestobe.

Ženavlje: V občini Petrovci je doma ena najzanimivejših zgodb Goričkega: tam sta pred slabimi 90 leti, natančneje 18. avgusta 1934, s stratosferskim balonom zasilno pristala belgijska raziskovalca Max Cosyns in Nere van der Elstom. Vasica je že takrat prišla v medije po vsej Evropi. Zdaj je 18. avgust njen občinski praznik, na mestu pristanka stratosferskega balona pa stoji kip v obliki krogle, ki simbolizira balon.

JUNIJ

Ljubljana: Maraton Franja BTC City je najbolj množična kolesarska prireditev v Sloveniji in tudi ena največjih kolesarskih prireditev za rekreativne in amaterske kolesarje na globalni ravni. Vsako leto pritegne ob progo nekaj deset tisoč gledalcev, ki ustvarjajo vzdušje največjih dirk (od 7. 6. do 9. 6. 2024).

Idrija: Festival idrijske čipke s spoštovanjem do bogate tradicije ročno klekljanih čipk ohranja njihovo zgodovinsko izročilo ter hkrati spodbuja inovativnost pri oblikovanju in uporabi klekljanih mojstrovin (od 14. 6. do 16. 6. 2024).

Ratež: Med raziskovanjem Dolenjske ali po igranju golfa na bližnjem igrišču Otočec lahko odkrijete gostilno Vovko na Ratežu 48. Pri prenovi – tla v veliki jedilnici so tlakovali z bobrovcem, ki je nekoč prekrival streho na gradu Podsreda, mize pa so iz parketa, po katerem so nekoč hodili graščaki – so ohranili duha vaške gostilne, a njihove jedi in izjemna vinska karta so lahko za zgled mnogim restavracijam. Še zlasti so ponosni na tradicijo, povezanost z lokalnim okoljem, pridelki in kulinaričnim izročilom, ki ga mojstrsko prepletajo s sedanjostjo. Pri njih lahko tudi prespite.

Črnomelj: Jurjevanje v Beli krajini je najstarejši folklorni festival v Sloveniji in član svetovne zveze folklornih festivalov CIOFF. Belokranjska pogača je kruhu podobna posebnost te regije (od 19. 6. do 23. 6. 2024).

Ljubljana: 72. Ljubljana festival: Kongresni trg, Cankarjev dom, Križanke

(od 20. 6. do 3. 9. 2024).

JULIJ

Dolina Soče: Dolina najlepše slovenske reke poleg neštetih naravnih lepot ohranja tudi pretresljivo dediščino prve svetovne vojne.

Škofja Loka: S Selško in Poljansko dolino je povezano slikovito srednjeveško prizorišče Škofjeloškega pasijona, ki je vpisan na Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine. Rokopis iz leta 1721 je najstarejše v celoti ohranjeno slovensko dramsko besedilo, opremljeno z režijskimi opombami.

Ljubljana: Jazz Festival Ljubljana je najdaljši neprekinjeni jazz festival v Evropi (od 10. 7. do 13. 7. 2024).

Celje: Celje je zaradi ene najmočnejših evropskih plemiških družin mesto celjskih knezov. Stari grad in mestno jedro sta povezana z zeleno okolico za aktivni oddih. V bližnjem hmeljarskem Žalcu je svetovna atrakcija Fontana piv. Pivo je doma tudi v Laškem, kjer deluje ena od dveh največjih pivovarn v državi. Za ljubitelje narave je obvezen tudi obisk Celjske koče in Šmartinskega jezera.

AVGUST

Zgornja Savinjska dolina: Logarska dolina je ena najlepših alpskih ledeniških dolin v Evropi, od številnih slapov je prav znamenit 90-metrski slap Rinka. Tu boste pokusili tudi tradicionalno sušeno mesnino, zgornjesavinjski želodec.

Kočevje: Kočevsko s pragozdom Krokar, vpisanim na Unescov seznam svetovne dediščine, je pravi skrivnostni gozd. Najbolj zaokroženi gozdni habitat v Evropi je domovanje medvedov. Po izjemni naravi vodijo pohodniške in kolesarske poti. Grad Kostel s pripadajočim trgom je drugi največji grajski kompleks v Sloveniji.

Idrija: Ob prazniku idrijskih žlikrofov tradicionalna rudarska jed stopi v ospredje in vsakič znova dobi nov obraz. Dediščina živega srebra v Idriji je skupaj s španskim Almadénom priznana na globalni ravni, saj je vpisana na Unescov seznam svetovne kulturne dediščine (24. 8. 2024).

Bohinj: Bohinj je rajska dolina v objemu Julijskih Alp. Bohinjsko jezero v samem osrčju Triglavskega narodnega parka, enega najstarejših narodnih parkov v Evropi, je največje slovensko naravno jezero, nad katerim se dvigujejo nedotaknjene planine in gorski vrhovi. »Bohinj je prelep za umor,« je dejala slovita angleška pisateljica Agatha Christie, ki je počitnikovala v hotelu Bellevue.

Ljubljansko barje: Prazgodovinska kolišča na Ljubljanskem barju so vpisana na Unescov seznam svetovne dediščine.

SEPTEMBER

Ptuj: Festival narodnozabavne glasbe v mestu ob Dravi je najstarejša in najuglednejša prireditev te vrste v Sloveniji (6. 9. 2024).

Adlešiči: V Krajinskem parku Kolpa v Beli krajini lahko spoznate več obrazov reke Kolpe; od tiste, ki se odpira proti poljem in zelenim razgledom, do brzic in ozkega kanjona z visokimi prepadnimi stenami. Najtoplejša in zaradi počasnega toka najvarnejša slovenska reka obiskovalce razvaja s prijetno osvežitvijo. Odkrijte njene tolmune in brzice na kanuju, kajaku ali raftu.

Cerkno: Cerkljansko imenujemo tudi zibelka svetovne glasbe, saj je bilo v jami Divje babe leta 1995 izkopano najstarejše glasbilo na svetu, 60.000 let stara neandertalčeva piščal. Tu je delovala tudi edinstvena partizanska bolnišnica Franja.

Nova Gorica: Trg Evrope je poseben, saj si ga delita dve mesti in dve državi. Na skupnem trgu Nove Gorice in italijanske Gorice lahko z eno nogo stojiš v Sloveniji in z drugo v Italiji. Mesti bosta skupaj tvorili evropsko prestolnico kulture 2025. Solkanski most je s svojim kamnitim lokom razpona 85 metrov največji kamniti ločni most na železniških progah na svetu.

OKTOBER

Izola: Obmorsko mestece je zraslo na nekdanjem otoku. Še danes odseva izjemno povezanost njenih prebivalcev z morjem. Strunjanski klif ponuja pristen stik z naravo, zeleno zaledje slovi po vinogradništvu in oljkarstvu. Pred Izolo je med drugo svetovno vojno potonila takrat največja italijanska čezoceanska potniška ladja – legendarni Rex.

Ljubljana: Festival Indigo je platforma sodobnih tokov v oblikovanju, glasbi, vizualni umetnosti in performansu, ki ponuja tridnevni program prezentacij, pogovorov, glasbenih dogodkov in DJ-setov (od 2. 10. do 4. 10. 2024).

Ljubljana: Ljubljanski maraton je največja tekaška prireditev v regiji, v dveh dneh na različnih razdaljah teče do 20.000 udeležencev vseh starosti (19. in 20. 10. 2024).

Koroška: Črna na Koroškem je kraj z največ olimpijci na število prebivalcev na svetu, od tam prihaja tudi slovita alpska smučarka Tina Maze. V Slovenj Gradcu je doma najboljša športna plezalka vseh časov Janja Garnbret. Tu je raj za planince ter vse vrste kolesarjev na Pohorju in Dravski kolesarski poti. Vabljivo je tudi splavarjenje na Dravi na Gortini in v Javniku.

NOVEMBER

Maribor: Najstarejša trta na svetu sredi Maribora je edina rastlina z lastnim muzejem v Hiši stare trte. Trta žametovka oz. modra kavčina je s potrjeno starostjo več kot 400 let vpisana v Guinnessovo knjigo rekordov kot najstarejša trta na svetu, ki še vedno rodi žlahtne sadove. Na Trgu Leona Štuklja poteka največje martinovanje na prostem v Sloveniji.

Olimje: Čokoladnica Olimje je družinsko podjetje, ki je obnovilo tradicijo pradedov, ki so že pred prvo svetovno vojno delovali na Dunaju. Danes ponujajo široko paleto ročno narejenih čokoladnih izdelkov. Od čokoladnih figur do pralinejev, od čokoladnih tablic in dražejev do raznovrstnih bombonjer, težko boste med izdelki izbrali najljubšega.

Kostanjevica na Krki: Kostanjevica na Krki je eno najmanjših in najstarejših slovenskih mest, poleg tega je edino mesto v Sloveniji, katerega staro jedro leži na otoku reke. Blizu so Kostanjeviška jama, Krakovski gozd, Galerija Božidar Jakac in Kartuzija Pleterje, kjer si v muzeju na prostem lahko pogledamo, kakšno je bilo življenje v skromnih vasicah devetnajstega stoletja. Tu je na voljo edinstvena pleterska hruška v hruškovem žganju.

Kranj: Prestolnica slovenskih Alp je najstarejše slovensko naselje s šesttisočletno neprekinjeno poselitvijo, ki stoji na skali ob drugem največjem mestnem kanjonu v Evropi. Zaradi največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna velja tudi za kulturno srce Slovenije.

DECEMBER

Ljubljana: Praznično okrašeno glavno mesto Slovenije je posebej vabljivo za obiskovalce, ki se med sprehodom po središču lahko ustavijo ob številnih stojnicah s hrano in pijačo ter izdelki, ki pridejo prav tudi za božično-novoletna darila. Vstop v novo leto obogatijo številni koncerti po mestnih trgih in na glavni tržnici. Spektakularen je tudi ognjemet z Ljubljanskega gradu.

Ozeljan: Znotraj kampa Park Lijak v kraju Ozeljan v Vipavski dolini je zemeljski pump track za gorske kolesarje, največji tovrsten v Sloveniji.

Novo mesto: Mesto situl obdajajo vinorodni griči, na katerih pridelujejo značilno vino cviček, ter skrivnostno hribovje Gorjanci. Na majhnem otoku na reki Krke stoji grad Otočec, edini »vodni grad« v Sloveniji.

Čatež in Posavje: Posavje s Termami Čatež in Termami Paradiso je polno priložnosti za 365 dni doživetij v letu. Največja termalna riviera je blizu sotočja Save in Krke, dveh najdaljših slovenskih rek. V teh krajih stoji tudi deset slikovitih gradov.

JANUAR '25

Kranjska Gora: Prvi vikend v letu je rezerviran za tekmovanje najboljših alpskih smučark v svetovnem pokalu. Zaradi zelenih zim so tradicionalno tekmovanje Zlata lisica iz Maribora preselili na Gorenjsko. Lisičke se bodo pomerile v veleslalomu in slalomu (4. 1. in 5. 1. 2025).

Pomurje: Pokrajina na vzhodu Slovenije je polna vrelcev zdravilnih voda. Blizu term Moravske Toplice, Radenci, Banovci in Lendava boste na reki Muri odkrili plavajoči mlin in otok ljubezni. Stolp Vinarium v Lendavi je najvišji v Sloveniji, park Expano ob Soboškem jezeru na obrobju Murske Sobote z inovativno tehnologijo predstavlja vse lepote in dobrote Pomurja. Med njimi je sladica prekmurska gibanica, ki jo lahko podrobno spoznate v Hiši gibanice na Turnišču.

Črna na Koroškem: Zadnji vikend v januarju se na ogled postavijo snežni gradovi kralja Matjaža. V tej zimski pravljici so od leta 1993 zgradili že prek 1430 snežnih gradov in skulptur. Na programu je slalomska vožnja, progo razsvetljujejo bakle. Vse leto je mogoč tudi spust po jeklenici Olimpline, ki je s 1263 metri najdaljša v Sloveniji (25. 1. in 26. 1. 2025).

Zasavje: Rudarske revirje tvorijo Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija. V tukajšnjih muzejih in prenovljenih rudniških jamah lahko podoživite težaško delo in življenje rudarjev. V Trbovljah je edinstveno doživetje ogled dimnika Termoelektrarne Trbovlje. Visok je 360 metrov in je najvišja zgradba v Sloveniji, najvišji dimnik v Evropi in sedmi najvišji na svetu.

FEBRUAR '25

Ptuj: Ptuj je najstarejše slovensko mesto, razpeto med vinorodnimi griči in reko Dravo, z enim najbolj barvitih karnevalov na svetu in kurenti, ki je pod zaščito Unesca. Če ste med ljubitelji čebule, boste pokusili ptujski lük, avtohtono sorto čebule značilne rdeče barve in bogatega okusa.

Divača: Škocjanske jame se ponašajo z največjim podzemnim kanjonom v Evropi, visokim tudi do 146 metrov, urejenih je več kilometrov ogledne poti s kar 500 stopnicami.

Begunje: Na Gorenjskem je doma Ansambel bratov Avsenik, ki je v svetovnem merilu verjetno najuspešnejša slovenska glasbena skupina, delovala je od leta 1953 do 1990. Izdali so okrog 120 plošč in kaset v skupni nakladi več kot 30 milijonov primerkov. Skupaj imajo okoli 670 skladb. V Begunjah je Muzej Avsenik, ki predstavlja ustvarjalnost in dediščino ansambla pod vodstvom bratov Slavka in Vilka Avsenika.

Mojstrana: Iz Mojstrane, ki leži med Jesenicami in Kranjsko Goro, vodijo poti v osrčje Triglavskega narodnega parka, zato je kraj postal pomembno izhodišče za planinske ture v Julijske Alpe in sprehode v tri čudovite alpske doline Vrata, Krma in Kot. Tu je izjemno dobro obiskan Slovenski planinski muzej.