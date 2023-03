10. DIGGIT: Brez novosti ni prihodnosti

V 10. različici dogodka bodo mednarodni in domači govorci delili svoja predvidevanja za prihodnost, ki jo bo narekovala tehnologija.

DIGGIT se je iz konference o digitalnih komunikacijah v desetih letih preobrazil v konferenco za prihodnost, ki jo določajo digitalni trendi. Udeleženci – lanski dogodek je obiskalo več kot 1000 – se bodo tako seznanili z vročimi trendi, kot so umetna inteligenca s poudarkom na ChatGPT, metavesolje in splet 3.0, poleg tega pa se bodo naučili mehkejših veščin, da bodo lahko vzbudili pozornost potrošnikov in si zagotovili njihovo dolgoročno predanost.

Med igričarstvom in digitalnim darvinizmom

Nekdanji pastor Scott Gould se bo kot strokovnjak za vpletenost uporabnikov posvetil vprašanju, kako se blagovne znamke povežejo s potrošniki in vzpostavijo dolgotrajne odnose ter jih vpletejo na čustveni ravni. Strateg za digitalno preobrazbo Vladimir Vulić bo govoril o krmarjenju po spremembah v dobi digitalnega darvinizma in v vedenju potrošnikov ter o vplivu umetne inteligence na prihodnost dela, Aragorn Meulendijks pa nam bo predstavil, kako tehnologija spreminja civilizacijo, ki jo poznamo, in kakšne so priložnosti metavesolja. Sam Butler, vodja poslovnega razvoja in partner pri Attention Economics, podjetju za svetovanje, ki je specializirano za igričarstvo, bo obiskovalcem približal industrijo iger in predstavil priložnosti, ki jih oglaševalcem prinaša igričarstvo. ​Alastair Banks bo postregel z glavnimi digitalnimi zanimivostmi preteklih in prihodnjih 12 mesecev.

Na odru 10. DIGGIT-a tudi uspešni Slovenci v tujini in Timi Zajc

Seveda ne bo manjkalo niti izrednega slovenskega znanja. Med drugim bodo slovenske legionarje, ki so se odločili za delo zunaj slovenskih meja, na okrogli mizi zastopali Lan Belič (Booking.com), Matteo Mozetič (Unilever), Kristina Ilič (adidas) in Petja Jarm (Accenture), vodila pa jo bo novinarka Anja Hlača Ferjančič. Za motivacijo bo poskrbel svetovni prvak v smučarskih skokih Timi Zajc. Tea Gobec in Špela Anzeljc iz agencije Innovatif bosta izmerili moč umetne inteligence, in sicer koliko lahko UI dohaja kompleksno zastavljeno kombinacijo spretnosti in ali zna čustveno inteligentno navigirati na zahtevnejših področjih.

Označite si v koledarjih 9. maj 2023, povabite sodelavce in prijatelje ter se z nami podajte v prihodnost! Za več informacij smo vam na voljo na www.diggit.si ali na info@diggit.si.

