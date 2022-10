4 ključne nevarnosti pri opremljanju ali prenovi gostinskega obrata

Vsakdo, ki se dolgoročno preživlja z gostinsko dejavnostjo se na neki točki sooči z dejstvom, da njegov gostinski obrat ‒ bodisi je to bar, slaščičarna ali pa restavracija najvišjega ranga ‒ potrebuje ambientalno svežino ali pa zgolj tehnološko nadgradnjo z vidika boljših in sodobnejših aparatov. Ta posodobitev navadno omogoča hitrejše, učinkovitejše in bolj optimalno delovanje osebja. Da bi opremljanje ali prenova potekala brez težav in da bi pri tem sprejeli pravilne rešitve, je potrebno biti pozoren na vsaj naslednje 4 ključne točke v nadaljevanju.

1. Neodvisno svetovanje in kakovostno načrtovanje

Tako kot se gradnja hiše prične s posvetovanjem o idejah s sebi najbolj ustreznim arhitektom, se prenova kuhinje ali točilnega pulta restavracije prične s pravim posvetovanjem z izbranim projektantom kuhinjske tehnologije. Ta ob pravilni izbiri s svojim najkakovostnejšim načrtovanjem (v obliki idejnega izrisa) upošteva želje stranke ter jih izrazi skozi najsodobnejše tehnologije, ki so na voljo na trgu.

Prva težava, ki se lahko pojavi že v fazi načrtovanja, je izbira nekompetentnega in tudi najpogosteje najcenejšega ponudnika projektiranja kuhinjske tehnologije. Vsi smo se že vsaj enkrat v življenju zmotili ker smo pri izbiri upoštevali zgolj ceno, ta izbira pa nas je lahko tudi drago stala, saj smo na koncu plačali poleg prve še drugo ali pa tretjo opcijo, ki bi v osnovi lahko bili že naša prva izbira. V kolikor bi v začetku izbrali zgolj najboljšo opcijo glede na naše preference ter manj upoštevali zgolj ceno, bi se tovrstna izbira izkazala za vseeno cenejšo opcijo. Pri večjih projektih, kjer vrednosti presegajo tudi 6-mestne številke, par sto evrov pri izbiri boljše in bolj primerne opcije glede na potrebo naročnika, bistveno ne vpliva na skupno vrednost projekta, izgled pa bo lahko znatno boljši. S tem namenom bi želeli opozoriti, da idejni izris, ki velja za osnovo ne zajema zgolj tlorisno postavitev kuhinjskih elementov in njihovo kotiranje, vendar je zanj potrebnega bistveno več strokovnega in tehničnega znanja – od poznavanja vseh veljavnih HACCP smernic (z upoštevanjem vseh zahtev glede ustrezne termične obdelave živil in ločenih poti čiste in umazane posode), do nenehnega izobraževanja in sledenja vsem aktualnim trendom na področju gastronomije – tako doma, kot tudi v tujini.

FOTO: Tricon, 2022.

Večina tovrstnih ponudnikov še vedno ostaja na klasičnem 2D načinu načrtovanja, so pa na trgu tudi posamezni, ki so stopili v korak s časom in njihovo delo temelji na BIM (ang. »Building Information Modeling«) tehnologiji. Ta omogoča sodoben, pametnejši način projektiranja in gradnje z vsemi možnostmi združevanja različnih strok in delovnih procesov, kar se rezultira v večji transparentnosti projekta in nenazadnje, kar stranki predstavlja največjo vrednost, tudi vizualizacijo s 3D foto realističnim vpogledom v vašo bodočo kuhinjo.

2. Sprejetje odločitve kakšno opremo si želimo ter kakšen bo naš vložek

Po zaključenih fazah načrtovanja, vam bo ustrezen projektant predal skupek dokumentacije v obliki mape, ki vsebuje 2D in 3D izrise posameznih prostorov z vključenimi vsemi strojno inštalacijskimi priključki za predvideno opremo, ter celoten popis opreme, ki je na nek način osnova za pridobivanje ponudb ponudnikov gostinske opreme. Nepričakovana vrednost projekta, ki je bila ocenjena s strani odgovornega projektanta, tako predstavlja že drugo večjo težavo, ki lahko resno vpliva na odločanje investitorja o smotrnosti izvedbe projekta ali pa le-ta povzroči odložitev roka izvedbe za nedoločen čas.

FOTO: Ambach, 2022

Kako naprej na točki preloma?

Preprosto je potrebno definirati, kakšne so naše zmožnosti v obliki sredstev, ki jih lahko namenimo za projekt, pri čemer upoštevamo tudi to, koliko smo dejansko pripravljeni investirati, saj gledamo na projekt trajnostno in dolgoročno. Splošno znano je dejstvo, da brez ustrezne profesionalne gostinske opreme ni moč izvajati kvalitetne priprave in strežbe hrane in pijač – ta lahko močno variira – tako v kvaliteti izdelave, kot tudi cenovnem razponu.

Imamo zelo ugodno ponudbo in konkurenčno ponudbo, ki je bistveno dražja kaj zdaj? Če vzamemo za primer prispodobo – tudi Fiat nas bo verjetno pripeljal do istega cilja kot Mercedes, vendar pa bo pot po vsej verjetnosti daljša, manj udobna in napornejša. Podobne smernice lahko potegnemo tudi pri profesionalni gostinski opremi – vse parno-konvekcijske pečice na koncu spečejo pečenko in vsi pomivalni stroji operejo posodo, le končni rezultat je drugačen, ki se odraža v kvaliteti okusa pečenke in čistoči posode ter kozarcev. Vsekakor je pomembno ovrednotenje konkurenčnih ponudb ter umestitev le-teh na isti »skupni imenovalec«, nato pa je smiseln strokovni pregled s strani odgovornega projektanta za kuhinjsko tehnologijo.

3. Izbira kompetentnega ponudnika profesionalne gostinske opreme

Trg ponudbe gostinske opreme in naprav za uporabo v profesionalnih kuhinjah se je na račun razcveta gastronomske ponudbe v zadnjem desetletju znatno povečal – tudi na račun novih, manj uveljavljenih ponudnikov (blagovnih znamk), ki na tem področju še pridobivajo svojo veljavo in se borijo za zaupanje strank. Pa vendar, tudi tu moramo biti previdni, saj lahko nastopijo določene težave, ki se lahko pokažejo že ob sami izvedbi projekta ali kasneje pri samem vzdrževanju. Naj nas zgolj nizka končna cena ne zavede pri izbiri, kot smo to omenjali že v predhodnih dveh točkah, saj smo na ta račun lahko nevede zavedeni, saj ponujena oprema in kasneje dobavljena oprema ne nujno ustreza našim tehničnim zahtevam, ali pa je morebiti ob montaži dobavljena oprema drugačnega tipa.

Kaj to pomeni in kako je lahko tudi to mogoče?

Običajno to zadeva opremo nižjega cenovnega in kakovostnega razreda, ki pa je bila dobavljena pod pretvezo »višje sile«, kot na primer zaradi nedobavljivosti določenih komponent, ki so posledica nestabilnih razmer na trgu, umika določenih modelov iz ponudbe (v kolikor resnično privede do omenjene situacije, so običajno že na trgu novejše različice, ki pa so nadgradnja predhodnih različic in so po karakteristikah še boljše ter nekoliko dražje od obstoječega modela), ali pa gre preprosto za opremo istega proizvajalca, s cenovno dostopnejšo linijo, ki je na prvi pogled podobna zahtevani, vendar pa v detajlnih tehničnih karakteristikah neskladna. To predstavlja le nekaj potencialnih slabih praks, s katerimi se lahko srečujejo investitorji, vendar pa se jim z doslednih pregledom znamk in tipa vgrajene opreme, lahko uspešno izogne.

4. Redno in strokovno vzdrževanje za daljšo življenjsko dobo opreme

Dejavnik odločanja naj predstavlja tudi kasnejše vzdrževanje opreme. Na to je potrebno pomisliti prej, kot zgolj ob morebitnih težavah tako v garancijski kot izven garancijski dobi. Na trgu se pojavlja vse več ponudnikov, ki so zelo aktivni pri trženju opreme določenih proizvajalcev kasneje pa se izkaže, da za ponujeno opremo niso zmožni nuditi kvalitetnega in odzivnega servisa. V praksi se to največkrat kaže v tem, kako hitro se servisna služba odzove na klic ter opravi samo odpravo napake, ki pa je odvisna od strokovnosti in dolgoletnih izkušenj servisne ekipe ter same dostopnosti oz. zaloge rezervnih delov za dotičen aparat.

Ne malokrat se na koncu zgodi, da pri določeni opremi nižjega kakovostnega ranga, že po obdobju parih let zaradi sledi uporabe in čiščenja posameznih delov, ni mogoče več razbrati porekla in proizvajalca opreme, dostopnost rezervnih delov pa je skorajda nemogoča. V določenih primerih se zgodi tudi, da cena posameznega sestavnega dela presega znaten del (tudi 65 %) vrednosti nove naprave. Stranka je v tovrstnih primerih avtomatično v dilemi, kaj je bolj smotrno – popravljati obstoječi aparat ali se odločiti za nakup novega. Zato sta ključni za najboljši želeni končni rezultat glede na potrebe ter strankino zadovoljstvo, izbira uveljavljenih proizvajalcev opreme z vidika smotrnosti vzdrževanja ter izbira kompetentnega ponudnika z izkušnjami in referencami, ki lahko zagotavlja ustrezno po-prodajno storitev. (servis).

FOTO: Universalfoodsolutions, 2022

Izpostavljenih je bilo le nekaj najpogostejših nevarnosti oz. nasvetov, s katerimi se lahko kot investitor ali stranka soočite ob projektu – z upoštevanjem le-teh se lahko ognete določenim posledicam, kar pa še vseeno ni zagotovilo, da bodo vse aktivnosti v fazi prenove ali njenih po-prodajnih aktivnosti potekale tekoče. V podjetju Kovinastroj Servis d.o.o. dnevno pomagajo strankam, da tovrstne pasti in nepravilnosti pri sprejemanju odločitev v povezavi z nakupom gostinske opreme prepoznajo, saj jim s svojo strokovnostjo in profesionalnostjo omogočajo kakovostno prilagojene rešitve ter hitro odzivne po-prodajne aktivnosti, ki sovpadajo njihovimi pričakovanji.

Naročnik oglasne vsebine je Kovinastroj servis d.o.o.