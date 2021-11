5 nasvetov za boljši posel

V času pandemije se je pokazalo, kje so najbolj ranljivi deli gospodarstva. V največjih težavah so se znašli najmanjši – tisti, ki sicer predstavljajo srce našega gospodarstva, vendar so pogosto v položaju, ko jih že manjši pretres lahko pahne v resnejšo krizo. Razlog se skriva v tem, da ponavadi nimajo zajetnih finančnih rezerv in je njihov posel odvisen predvsem od rednega povpraševanja na trgu, ki je v času pandemije v marsikateri panogi močno upadel.

Vendar ima vsaka težava vedno lahko več plati in predvsem izhodov. Tudi svojo majhnost lahko hitro obrnete sebi v prid.

Kdaj govorimo o majhnih in srednje velikih podjetjih? Statistični uradi velikost podjetij določajo glede na število zaposlenih, in sicer: Mikro podjetje: 0–9 oseb majhno podjetje: 10–49 oseb srednje veliko podjetje: 50–249 oseb Zadnji razpoložljivi podatki iz leta 2019 kažejo,da v Sloveniji več kot polovica podjetij, uvrščenih med MSP, opravljalo druge storitve; ta podjetja so tudi zaposlovala največ oseb (40,0 %) in ustvarila tudi največjo dodano vrednost (38,8 %). Po ustvarjenem prihodku pa so bila med MSP na prvem mestu podjetja, ki so po svoji dejavnosti spadala v področje trgovina. (Vir: Statistični urad RS).

Poiščite pravo rešitev tudi v času krize

Epidemija bolezni covid-19 je gospodarski trg obrnil na glavo, navade potrošnikov so se spremenile in popolnoma prilagodile novim razmeram. In vse kaže, da smo priča novi realnosti, ki ji morate slediti tudi v svojem podjetju. Tako z novo strategijo poslovanja kot z iskanjem novih marketinških kanalov.

Če v tem obdobju še niste našli pravega izhoda, začnite čim prej in si tako zagotovite nove možnosti na trgu.

Vzpostavite tesnejši stik s svojimi strankami. FOTO: Depositphoto

Zakaj so mala in srednje velika podjetja za slovensko gospodarstvo tako pomembna? Malih in srednje velikih podjetij je kar 99,8 odstotka vseh podjetij v Sloveniji. Prav Zato predstavljajo hrbtenico našega gospodarstva, saj zaposlujejo skoraj 70 odstotkov ljudi in ustvarijo 65 odstotkov prihodkov vseh podjetij. (Vir: gov.si)

#1 Povežite se s svojimi strankami

Majhna in srednja podjetja lahko svojo velikost obrnete sebi v prid tako, da s svojimi strankami vzpostavite bolj oseben stik. Ključno je, da ste tudi v težjih časih ves čas prisotni, da vas kupci ne pozabijo in da jih sproti obveščate o stanju in novostih v vaši ponudbi. Najlažje boste to storili prek spleta. Če še niste, uporabite družbena omrežja in se povežite z zunanjim svetom. Bodite odprti, zgradite posebno zgodbo okoli vaše ponudbe in iskreno spregovorite o vaših težavah, tudi strahovih. Hkrati opozorite na novosti in na prihodnje cilje, ki ste si jih zastavili.

#2 Digitalna transformacija

In to je naslednji korak, ki ga morate prehoditi, če vam v tem času še ni uspelo svojih storitev in blaga predstaviti tudi na spletu. Potrošniki so se v zadnjem letu in pol oprli na ponudbo, ki jo najdejo na spletu, in pričakovati je, da se bo ta trend nadaljeval tudi po koncu krize.

Takšno transformacijo lahko zaženejo podjetja različnih panog, ne samo tiste, ki so v prodaji. Na spletu morate predstaviti svoje storitve in strankam olajšati pot do vas. Zelo priročne so spletne rezervacije ali vsaj jasna navodila, kje vas najdejo in kako obratujete po novem. Družabna omrežja lahko popestrite s kratkimi videi, ki jih preprosto posnamete s telefonom in se tako morda predstavite v drugačni luči in na bolj originalen način. Zelo priljubljeni so postali tudi t. i. webinarji, na katerih lahko v živo svetujete, predavate ali se preprosto predstavite.

Zapomnite si: če vas ni na spletu, vas ljudje ne bodo več našli. In verjetno tudi ne pogrešali.

#3 Optimizacija spletne strani

Ko boste imeli svojo novo ali posodobljeno spletno stran, morate v drugem koraku poskrbeti, da jo bodo vaše stranke tudi našle. Nujna je torej optimizacija spletne strani (SEO), s katero boste izboljšali položaj vaše strani prek iskalnih rezultatov. Višje kot se spletna stran pojavi med iskalnimi zadetki, več obiska si lahko obetate.

Kakšni so vaši načrti za prihodnost? Če porebujete finančno pomoč, vam Addiko banka ponuja odlične pogoje za nov poslovni zagon. FOTO: Depositphoto

#4 Poglejte v prihodnost

Z digitalno transformacijo boste nedvomno naredili prvi korak, ki vam bo koristil tudi v prihodnje. Vendar to še ni dovolj. Razmisliti morate, kako lahko spremenite in izboljšate svoje storitve. Kakšne so nove potrebe na trgu, ali lahko strankam ponudite kakšen nov izdelek? Lahko svoji dejavnosti dodate zgodbo, prek katere se boste lažje povezali s potrošniki? Ker ste majhni, je lahko vaša dejavnost butična in edinstvena. In to je tisto, kar danes na trgu šteje.

#5 Poiščite pravo finančno podporo

Ne glede na to, kakšen je vaš finančni položaj, je zdaj pravi čas, da preiščete, kakšne so vaše možnosti za naprej. Če ste se znašli v finančnih težavah, morate predvsem razmisliti o morebitnih novih poslovnih odločitvah, ki so vezane predvsem na prestrukturiranje vaše ponudbe na trgu. Hkrati pa je smiselno, da poiščete pravo finančno podporo.

Pri Addiko banki so prav s posluhom na težave, ki danes pretijo marsikatero majhno podjetje, pripravili ponudbo, ki vam bo pomagala do novega poslovnega zagona: Krediti ali limiti v krajšem času in z manj papirologije.

Addiko banka vam omogoča kredit do 500.000 EUR (odvisno od prihodkov podjetja) in to v zelo kratkem času, saj je lahko želeni znesek na vašem računu že v 2-3 dneh.

Addiko ponudba financiranja za obrtnike, samostojne podjetnike, mala in srednja podjetja je na voljo za stranke vseh bank. Znesek kredita je odvisen od vaših prihodkov, doba odplačevanja pa je do 60 mesecev. Dobra stran Addiko financiranja je tudi ta, da ne potrebujete dodatnih zavarovanj (zavarovanje le z menicami) ali dodatne dokumentacije. Odobrena sredstva vam bodo nakazali na poslovni transakcijski račun pri Addiko banki. Kredit vam ponujajo po fiksni minimalni obrestni meri ter z mesečnim vračilom glavnice in obresti.

Poleg kredita vam v Addiko banki ponujajo tudi enostavni kredit ali revolving kredit na poslovnem računu ob odprtju poslovnega računa pri Addiko banki, ki ima naslednje lastnosti:

višina limita/revolving kredita je odvisna od prihodkov stranke;

doba do 12 mesecev;

brez dodatnih zavarovanj;

brez dodatne dokumentacije;

fiksna nominalna obrestna mera;

obrtnik, samostojni podjetnik ali podjetje mora za pridobitev financiranja predložiti vsaj dve celoletni bilanci in ne sme imeti blokiranega TRR-ja.













Ne odpovejte se svojim sanjam. Za vami je nedvomno težko obdobje, ki sta ga zaznamovali covid-19 in velika nestabilnost na trgu. Če še niste stopili v akcijo, je zdaj skrajni čas, da svojemu podjetju omogočite pravo prestrukturiranje in da z novo finančno inventuro začnete pravo pot do vaših strank in ciljev.



Naročnik oglasne vsebine je Addiko Bank d.d.