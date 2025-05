Unior v prvem četrtletju z nižjimi prihodki in izgubo

Skupina je v prvih treh mesecih ustvarila 3,2 milijona evrov izgube. Na to so vplivali nižji prihodki in odpravnine zaradi odpuščanj.

Galerija Skupina Unior je v postopku poslovnega in finančnega prestrukturiranja. FOTO Leon Vidic/Delo