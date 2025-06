AirBaltic bo Brnik povezal z Gran Canario

Latvijska letalska družba AirBaltic bo jeseni vzpostavila letalsko povezavo med Brnikom in španskim otokom Gran Canaria. Prvi let bo opravila v soboto, 25. oktobra, nato pa bo od 31. oktobra do 27. marca linija obratovala ob petkih, so sporočili iz prevoznika.

Podpredsednik za upravljanje letalskega omrežja pri AirBalticu Mantas Vrubliauskas je ob vzpostavitvi nove povezave dejal, da ta zapolnjuje vrzel na trgu in slovenskim potnikom omogoča udoben pobeg na Kanarske otoke. »Hkrati ostajamo zavezani krepitvi povezljivosti iz Slovenije,« je še dejal.

Odločitev AirBaltica, da okrepi povezave z Brnika, je pozdravila tudi generalna direktorica družbe Fraport Slovenija Babett Stapel. »Gran Canaria je priljubljena počitniška destinacija za številne Slovence. Linija bo zaživela tik pred oktobrskimi šolskimi počitnicami in bo nudila priročno možnost potovanja skozi jesensko in zimsko sezono,« je izpostavila.

Kot so v prevozniku še zapisali v sporočilu za javnost, je AirBalticova flota ena najmlajših v Evropi, sestavljena pa je iz enega tipa letala, in sicer Airbus A220-300. Trenutno jih je v floti 50, število pa si prizadevajo podvojiti, so zapisali.

AirBaltic Brnik povezuje tudi z Rigo

Letalski prevoznik je bil namreč s to povezavo uspešen na razpisu za večjo letalsko povezljivost Slovenije. V teku je trenutno osmi razpis, na katerega sta se prijavila dva prevoznika. Na ministrstvu so v začetku maja pojasnili, da je vlogi pregledala razpisna komisija in oba prevoznika pozvala k nekaterim dopolnitvam.

Danes so za STA pojasnili, da se rok za vložitev vlog izteče v sredo, komisija pa se bo sestala v četrtek.

Program predvideva subvencioniranje 50 odstotkov letaliških pristojbin na letališčih Brnik, Maribor in Portorož za prevoznike, ki bodo vzpostavili lete na razpisanih povezavah. Do sedaj je bilo porabljenih 494.376 evrov od 16,8 milijona evrov sredstev, kolikor je na voljo. Poleg AirBaltica v Rigo so bile vzpostavljene povezave za lete Luxaira v Luksemburg, Norwegiana v Koebenhavn, Iberie v Madrid in Eurowingsa v Düsseldorf.

Po programu za večjo letalsko povezljivost Slovenije v obdobju 2023-2025 je na prvem prednostnem seznamu skupno 10 prog, in sicer štiri za lete na končno destinacijo - Bruselj, Skopje, Praga in Berlin -, ter šest za lete na letališča, od koder bodo lahko potniki leteli naprej, to so Dunaj, Koebenhavn, Atene, Madrid, Amsterdam in Helsinki.

Na drugem seznamu so povezave z Rimom, Stockholmom, Oslom, Barcelono, Lizbono, Prištino in Parizom. Na tretjem seznamu pa so vse destinacije na ozemlju skupnega evropskega zračnega prostora (ECAA), kamor sodijo države EU, Norveška in Islandija ter Albanija, BiH, Severna Makedonija, Črna gora, Srbija in Kosovo.