Nvidia: ali veliki digitalni bum šele prihaja?

Delnica Nvidie (NVDA) je še naprej ena najbolj vročih na trgu, saj vlagatelji stavijo na neustavljivo rast digitalizacije, umetne inteligence in podatkovnih centrov. Ob pričakovanem digitalnem bumu, ki bo preoblikoval celotne panoge, se zdi, da bo Nvidia ena ključnih zmagovalk nove dobe tehnologije.

Nvidia je postala sinonim za umetno inteligenco, saj njeni grafični procesorji (GPU) poganjajo največje modele UI, od chatgpt do Googlovega geminija. Povpraševanje po zmogljivih čipih presega ponudbo, kar družbi omogoča visoke marže in izredno rast prihodkov. Pričakovati je, da bodo podjetja, kot so Microsoft, Google, Amazon, Meta in seveda tista Elona Muska, še naprej močno vlagala v infrastrukturo UI, kar pomeni stabilen in dolgoročen vir prihodkov za Nvidio. Velika tehnološka podjetja načrtujejo povečanje svojih kapitalskih izdatkov za 25 odstotkov, kar bo pomenilo skupno naložbo 280 milijard dolarjev v letu 2025. Alphabet je napovedal kar 75 milijard dolarjev investicij, s poudarkom na razvoju naprednih modelov UI.

FOTO: Jožže Suhadolnik

Poleg umetne inteligence tudi segment podatkovnih centrov doživlja izjemno rast. Nvidia s svojimi rešitvami obvladuje velik del trga, saj podjetja prehajajo na zmogljivejše strežnike, ki omogočajo obdelavo velikanskih količin podatkov. Ta trend se ne bo kmalu ustavil, kajti digitalizacija podjetij in državnih institucij šele dobiva pravi zagon.

Projekt Digits: superračunalnik z UI na vaši mizi

Na sejmu CES je Nvidia predstavila Projekt Digits, osebni superračunalnik z umetno inteligenco, ki bo na voljo že maja. Digits omogoča izvajanje modelov UI z do 200 milijardami parametrov, pričakovani začetni strošek pa je 3000 dolarjev. V srcu sistema je novi superčip GB10 grace blackwell, ki zagotavlja do enega petaflopa zmogljivosti UI, kar pomeni kvadrilijon izračunov na sekundo. Za še zahtevnejše aplikacije je mogoče povezati dva sistema Digits in obdelovati modele s kar 405 milijardami parametrov.

Nvidia s predstavitvijo tega osebnega superračunalnika odpira vrata umetni inteligenci na namizju ne le za vsakega podatkovnega znanstvenika, raziskovalca in navdušenca. Sistem namreč uporabnikom omogoča razvoj, testiranje in izvajanje naprednih aplikacij UI neposredno na delovnem mestu. Ta poteza bi lahko povzročila, da bodo takšne rešitve postale nova standardna delovna postaja za najširši krog uporabnikov.

NOVO

Kljub temu da je vrednotenje Nvidie visoko, saj se z delnico trenutno trguje pri več kot 50-kratniku pričakovanega dobička (P/E), analitiki še vedno vidijo prostor za rast. Ključni razlog je pričakovan eksplozivni razvoj umetne inteligence in širjenje uporabe Nvidijinih čipov v avtomobilski industriji, zdravstvu, robotiki in še marsikje.

Če se bo digitalizacija še naprej pospeševala, je Nvidia v odličnem položaju, da izkoristi ta val. Seveda pa tveganja ostajajo – predvsem konkurenca (AMD, Intel) in morebitne regulacije trga polprevodnikov.