Najboljše industrijske naložbe za leto 2025

Industrijski sektor je letos pod velikim vplivom makroekonomskih dejavnikov, kot so padajoče obrestne mere, povečani infrastrukturni izdatki in geopolitične napetosti, katerih posledice so napovedi Nemčije, EU in Nata, da bodo investirali v vojsko. Vzporedno z naraščajočimi vojaškimi izdatki so številne države, zlasti v Evropi in Severni Ameriki, napovedale obsežne infrastrukturne projekte za izboljšanje transportnih, energetskih in komunikacijskih omrežij, kar odpira priložnosti za podjetja v industrijskem sektorju.

Vrednostni Papirji NOVA Foto Gm Igd

Ob tem centralne banke nižajo obrestne mere, kar olajšuje financiranje velikih infrastrukturnih projektov, povečuje investicije v proizvodnjo in spodbuja tehnološko preobrazbo industrije. Poleg tega višje tarife na nekatere surovine in tehnologije dodatno krepijo konkurenčni položaj domačih ameriških industrijskih podjetij, ki naj bi imela prednost pred tujimi konkurenti, predvsem tistimi iz Kitajske.

Geopolitični in makroekonomski dejavniki, ki vplivajo na industrijski sektor, so predvsem povečan obseg infrastrukturnih projektov v Evropi in ZDA, kjer vlade vlagajo v železniško infrastrukturo, obnovljive vire energije, pametna mesta in sodobne ­proizvodne obrate.

Varnostni vidik je ključen

Poleg tradicionalne vojaške opreme raste povpraševanje tudi po varnostni infrastrukturi, vključno s kibernetsko varnostjo, nadzorom in odpornostjo dobavnih verig. Prav tako digitalizacija ­proizvodnje spodbuja avtomatizacijo, umetno inteligenco in robotiko, kar pomeni večjo potrebo po inovativnih rešitvah v industriji. Ob tem si številne države prizadevajo zaščititi domače industrije pred zunanjimi tržnimi tveganji, kar vodi v protekcionistične ukrepe in subvencije za domače ­proizvajalce.

Ključne delnice v industrijskem sektorju so Caterpillar (Cat), ki je največji ameriški proizvajalec gradbene in težke mehanizacije ter bo imel koristi od večjih infrastrukturnih projektov, Siemens (Siegy), evropski industrijski velikan, ki igra glavno vlogo pri obnovi energetske in proizvodne infrastrukture, Honeywell (Hon), ki se osredotoča na industrijsko avtomatizacijo in napredne tehnološke rešitve za proizvodne obrate, General Electric (GE), ki je vodilno podjetje na področju energetskih in industrijskih tehnologij, ter Deere & Company (DE), ki proizvaja kmetijsko in industrijsko mehanizacijo ter pridobiva vrednost z avtomatizacijo in pametnimi tehnološkimi rešitvami.

Slovenija, Ljubljana, 27.9.2017. Lojze Kozole, Ilirika. [avtor:Suhadolnik Jože] Foto Jože Suhadolnik Suhadolnik Jože

Za vlagatelje, ki si želijo izpostavljenost celotnemu industrijskemu sektorju, je Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) odlična izbira. ETF vključuje največja ameriška industrijska podjetja, kot so Caterpillar, Honeywell, General Electric in 3M. V zadnjih letih se je ETF pokazal za stabilno naložbo, pri čemer je pričakovati nadaljnje povečanje vrednosti zaradi večjih državnih investicij v industrijsko infrastrukturo in tehnološki razvoj. Industrijski sektor letos ponuja velike investicijske priložnosti. Za diverzifikacijo portfelja je Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) odlična izbira, saj omogoča vlagateljem izpostavljenost večjim igralcem v tej panogi brez potrebe po izbiri posameznih ­delnic.

Skladi ETF se od vzajemnih skladov razlikujejo predvsem po tem, da imajo precej nižje stroške upravljanja in zato tudi nižje provizije, ob tipično boljših donosih. Skladi ETF so ponavadi tudi likvidnejši od vzajemnih, z njimi pa se kupuje oziroma trguje prek trgovalnega računa, ki ga imajo fizične ali pravne osebe odprtega pri borznoposredniških hišah ali prek različnih produktov varčevanja in storitev individualnega upravljanja premoženja (IUP), ki jih prav tako ponujajo borznoposredniške hiše.