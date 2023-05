Akcije za avtomobile so, a le za posamezne modele

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko so v letih od začetka pandemije potrošnike in podjetja mučile prekinjene dobave in pomanjkanje zalog številnih (pol)proizvodov, so se dobavne verige normalizirale. Dobavni roki so se vrnili na predpandemično raven, zato se težave s pomanjkanjem avtomobilov, koles, elektronskih naprav, gradbenega materiala občutno zmanjšujejo. Zaloge se ponekod tudi kopičijo, kar lahko deloma zniža pritisk na inflacijo. Preverili smo pri nekaterih trgovcih z avtomobili in tehničnim blagom, kaj se dogaja z zalogami in popusti. Kaj kaže statistika glede dobavnih verig?