Padec proizvodnje, dobavitelji pod pritiskom

V nadaljevanju preberite:

Odpuščanja v avtomobilskem dobavitelju Dani AFC in hoški Magni kažejo na negotove razmere v avtomobilski industriji, v katero je vpet velik del slovenskega gospodarstva. »Avtomobilska industrija stagnira,« opozarja direktor družbe Boxmark Leather Marjan Trobiš. To se kaže tudi v poslovanju nekaterih dobaviteljev, pravijo sogovorniki. Ta panoga je pred velikimi izzivi, inflacija in dvig obrestnih mer sta grožnja za novo krčenje proizvodnje, konkurenčnost konkurentov z drugih celin se povečuje, prilagoditi se bo treba e-mobilnosti.

Kaj kažejo zadnje številke o proizvodnji in prodaji ter kako to komentirajo slovenski avtomobilski dobavitelji ter domači in tuji ekonomisti?

S kakšnimi izzivi glede konkurenčnosti se soočajo avtomobilski proizvajalci ter zakaj lahko evropska regulative privede do zapiranja tovarn?

Kako se povečuje elektrifikacija mobilnosti in kako bo ta trend vplival na slovenske dobavitelje?