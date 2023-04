V nadaljevanju preberite:

Po visoki rasti cen surovin in energentov zaradi prekinitve dobavnih verig v pandemiji in vojne v Ukrajini so se cene umirile in nekatere so se tudi znižale. O nižjih nabavnih stroških za nekatere materiale poročajo tudi iz podjetij. A to ne pomeni, da potrošniki lahko upajo na nižje cene končnih izdelkov.

Kaj se dogaja na nabavni strani podjetij?

S kakšnimi stroški se še soočajo v gospodarstvu?

Kako bodo nižje cene surovin vplivale na inflacijo in končne cene izdelkov?