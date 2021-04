Alfi in nemški EOS kupujeta nepremičnine Nove KBM

V nadaljevanju preberite:

Slovenski Alfi in EOS KSI, ki je del nemške finančne skupine EOS, prevzemata družbo Anepremičnine. Ta je v lasti Nove KBM in je lastnica 63 nepremičnin, med drugim poslovnih prostorov v Ljubljani, Mariboru in Celju. Kakšne načrte imata kupca? Katere nepremičnine so v portfelju Anepremičnin? Zakaj Nova KBM prodaja družbo? Kakšna je kupnina in kdaj bo postopek zaključen?