Alfi je kupil Veterinarsko bolnico Slovenska Bistrica.

Odpri galerijo

V Veterinarski bolnici Slovenska Bistrica v sodobno opremljenih prostorih z digitalno rentgensko, ultrazvočno in endoskopsko opremo za diagnostiko pri malih in velikih živalih izvajajo najzahtevnejše diagnostične, kirurške in druge posege. Fotografija je simbolična. FOTO: Joaquin Sarmiento/AFP