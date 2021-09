Ameriški študenti so zadolženi za kar 1700 milijard dolarjev

V nadaljevanju preberite:

Obsežni socialni programi demokratskega predsednika ZDA Joeja Bidna, od dostopnega otroškega varstva prek plačanega porodniškega dopusta do brezplačnega šolstva in še marsičesa vmes so še v procesu sprejemanja in nad njihovo ceno 3500 milijard dolarjev se ustavljajo celo nekateri demokratski zakonodajalci.



Po nastopu dolžnosti v Beli hiši je voditelj leve od obeh velikih ameriških političnih strank že odpisal študentske dolgove v vrednosti skoraj deset milijard dolarjev. Kaj to pomeni za novo socialdemokratsko Ameriko?