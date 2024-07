Andrej Babiš prevzel Adria Tehniko

Adria Tehnika je v stoodstotnem lastništvu Hartenberg Holdinga. S spremenjeno upravo, ki jo vodi Barbara Perko Brvar, družba z vsemi poslovnimi in servisnimi funkcijami ostaja na Zgornjem Brniku, so sporočili iz Adria Tehnike.

Družba, katere glavna dejavnost je vzdrževanje in servisiranje letal, zaposluje 256 sodelavcev in sodelavk. Dolgoletni ključni partnerji podjetja, kot so EasyJet, SwissAir, AirFrance, Lufthansa, Voueling, Bombardier, Airbus in drugi, podjetju tako zaupajo, da imajo do konca leta 2024 zapolnjene že skoraj vse kapacitete. Temu pritrjujejo tudi finančni izkazi, saj ima podjetje glede na preteklo leto deset odstotno rast. V obdobju 2025–2030 načrtujejo investicije v dodatne hangarske kapacitete in opremo.

Z dnem 17. 6. 2024 se je spremenila lastniška struktura Adrie Tehnika. Stoodstotno lastništvo družbe je prevzel sklad Hartenberg Holding, ki je že do zdaj prek matične družbe Avia Prime posredno upravljal 72-odstotno lastništvo podjetja. S spremembo lastništva nastajajo tudi spremembe v vodenju podjetja Adria Tehnika, in sicer dosedanja namestnica glavnega izvršnega direktorja Barbara Perko Brvar postaja glavna izvršna direktorica Adrie Tehnika. Upravo bodo sestavljali še Pavel Prhavc, Jozef Janov in Dejan Kostić.

Hartenberg vlaga v slovenske nepremičnine

Hartenberg Holding je investicijska družba, ki se osredotoča na naložbe v srednjeevropski regiji, predvsem na Češkem, Slovaškem in Poljskem. Lastnik družbe je zasebni sklad, ki sta ga ustanovila Andrej Babiš in Jozef Janov.

Investicije družbe obsegajo področja farmacije, trgovine, nepremičnin, letalske industrije, zdravstva in FMCG v 15 državah, do danes je družba opravila 48 prevzemov.

V Sloveniji je Hartenberg, skupaj s svojim nepremičninskim partnerjem Corwinom, poleg naložbe v Adrio Tehniko, ki se je začela leta 2017, investitor tudi v pisarniški projekt Vilharjeva in nekaj stanovanjskih projektov v Ljubljani z več kot 1500 stanovanji, ki bodo zgrajeni v prihodnjih desetih letih.