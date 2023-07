Andrej Mertelj in partnerji v prevzem Datalaba

Družba Rucio Investment Luksemburg in Andrej Mertelj sta v Delu objavila prevzemno namero za prevzem 2.189.889 delnic tehnološke družbe Datalab (vse delnice). Družba ima med drugim v portfelju informacijski sistem Pantheon in kotira na ljubljanski borzi. Mertelj je ustanovitelj datalaba in ima trenutno v podjetju 26,31-odstotni delež. Družba od leta 2008 kotira na ljubljanski borzi. Trenutno kotira pri 10,80 evra.

Družba ima hčerinska podjetja na Hrvaškem, BiH, Srbiji in Severni Makedoniji in od nedavnega še v Bolgariji. Partnerska podjetja pa jih zastopajo na Kosovem, Albaniji in Črni gori. Družba ima aktivnih 80 tisoč licenc za Pantheon.

Družba ima sicer zamaknjeno poslovno leto in v zadnjem obdobju izboljšuje poslovanje.

V prvem polletju poslovnega leta 23 smo dosegli 20-odstotno rast konsolidiranih prihodkov iz prodaje in 4 odstotke manjši polletni dobiček kot lani. Slabši dobiček je posledica intenzivnega investicijskega cikla, ki bo trajal predvideno še do konca poslovnega leta 2024, je v polletnem poročilu zapisal Andrej Mertelj, izvršni direktor.