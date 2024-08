ATVP opozarja na klice lažnih borznih posrednikov

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) opozarja na previdnost pri klicih domnevnih borznih posrednikov, ki obljubljajo visoke zaslužke v kratkem času prek transakcij s kriptosredstvi ali drugimi finančnimi instrumenti. V zadnjem času so namreč na ATVP prejeli prijave fizičnih oseb, že julija pa so opozarjali na porast nelicenciranih ponudnikov.

ATVP v zadnjem času zaznava povečano število klicev z različnih, predvsem slovenskih in hrvaških telefonskih številk, v katerih klicatelji ponujajo naložbe v različne regulirane in neregulirane produkte, kot so vrednostni papirji, skladi, ki kotirajo na borzi (ETF), finančne pogodbe na razliko (CFD), kriptovalute in spot forex. »Ponujeno naložbo običajno predstavljajo kot enkratno priložnost za velik zaslužek,« opozarjajo na agenciji, ki prejemnikom tovrstnih klicev svetuje veliko previdnost, saj gre najverjetneje za ponudnike, ki za opravljanje investicijskih storitev in poslov nimajo dovoljenja pristojnega organa. »Ponujanje vrednostnih papirjev brez ustreznega dovoljenja pa na območju EU ni dovoljeno in je zelo tvegano,« dodajajo.

Pojasnjujejo, da bo uredba o trgih kriptosredstev, ki se bo v celoti začela uporabljati 30. decembra letos, sicer zaščitila vlagatelje s povečanjem preglednosti in vzpostavitvijo celovitega okvira za izdajatelje in ponudnike storitev. Vendar: »Ne glede na pravni okvir v ATVP svetujemo previdnost pri poslovanju s kriptosredstvi, še posebej v primeru obljubljenih visokih zaslužkov v kratkem času in brez tveganj. Primeri zahtev po dodatnih plačilih pred izvedbo transakcije so pogosto povezani s prevaro. Pred nakupom kriptosredstev upoštevajte več pomembnih tveganj, vključno z volatilnim, likvidnostnim, tehnološkim in operativnim tveganjem in možnostjo vpletenosti v kriminalne dejavnosti,« poudarja regulator finančnega trga.