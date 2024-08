Manj ovir pri vsakodnevnem plačevanju s kriptosredstvi

V nadaljevanju preberite:

Uporabniki denarnic v lastnem skrbništvu so bili doslej deležni številnih izzivov, ko so hoteli uporabiti sredstva za plačila zunaj kriptosveta. Običajno so morali kriptosredstva prenesti v menjalnico, jih tam pretvoriti v običajno (fiat) valuto, na primer evro, ter jih nato nakazati na običajen bančni račun. Šele potem so lahko opravili plačilo. Takšen postopek je bil ovira na poti do množičnejše uporabe kriptosredstev kot načina za izmenjavo vrednosti.