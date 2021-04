ATVP ustavil postopek proti ministru Vizjaku

V nadaljevanju preberite še:

Agencija za trg vrednostnih papirjev ( ATVP ) je ustavila postopek, ki ga je vodila proti ministru za okolje in prostor Andreju Vizjaku zaradi suma zlorabe notranjih informacij pri lanskem nakupu delnic Petrola. Zakaj? Kaj to pomeni za ministra in kaj o njegovih poslih z delnicami pravijo kriminalisti?