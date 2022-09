Avgust je bil za kapitalske trge precej boleč

V nadaljevanju preberite:

Julijski optimizem na kapitalskih trgih se je nadaljeval do sredine avgusta. Ameriške delnice so zabeležile 4,5-odstotno rast vrednosti, evropske pa so zrasle za en odstotek. Letna inflacija se je v ZDA julija znižala z 9,1 na 8,5 odstotka predvsem na račun pocenitve nafte, katere cena je tudi v avgustu ostala pod 100 dolarji.

Upočasnitev rasti cen je v prvih dneh avgusta vzbudila žarek upanja med investitorji, da bo ameriška centralna banka (Fed) nadaljevala manj agresivne dvige obrestnih mer, kar pojasnjuje rast na delniških trgih.