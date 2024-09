Avgusta rekordni turistični obisk

V nadaljevanju preberite:

Po slabšem juliju je bil avgust v primerjavi z istim obdobjem lani tako pri prihodih kot prenočitvah turistov rekorden, kažejo prvi podatki statističnega urada. Turistični delavci so upali, da bo tako, saj je bil lanski avgust nekoliko slabši zaradi katastrofalnih poplav. Kljub nekoliko skromnejšemu obisku v juniju in juliju pa so rezultati tudi v prvih osmih mesecih letos najboljši doslej in so občutno presegli tiste iz leta 2019.