Banka Slovenije dovoli izplačila dividend le izjemoma

Banka Slovenije je izdala ukrep, s katerim do konca letošnjega septembra bankam dovoljujejo izplačila dividend le pod določenimi pogoji.Banka Slovenije je podaljšala in prilagodila makrobonitetni ukrep, s katerim bankam in hranilnicam v zaostrenih razmerah epidemije koronavirusa začasno omejujejo razdelitev dobičkov. Ukrep bo veljal do konca septembra letos, so sporočili iz centralne banke.Banka Slovenije ohranja prepoved izplačila dividend, odkupa lastnih delnic ali uporabe dobička za druge namene. A po zgledu evropske direktive dopušča izjemo, da bo banka lahko izplačala dividende, če bo kumulativni dobiček banke v prvem četrtletju letos pozitiven. Pri tem izplačilo dobičkov ne bo smelo preseči nižjega od naslednjih kriterijev: 15 odstotkov kumulativnega dobička banke na posamični podlagi iz poslovnih let 2019 in 2020 ali 0,2 odstotka količnika navadnega lastniškega temeljnega kapitala banke na posamični podlagi po stanju konec leta 2020.Del, ki se nanaša na omejevanje izplačila variabilnih prejemkov opredeljenim zaposlenim, pa je centralna banka spremenila v priporočilo, pri čemer mora banka o nameravanem izplačilu predhodno obvestiti Banko Slovenije.»Namen našega ukrepa v teh razmerah je ohranitev kapitala v bančnem sistemu, s katerim bo ta lažje prenesel posledice krize in še naprej zagotavljal oskrbo gospodarstva in državljanov s krediti,« poudarjajo v Banki Slovenije.