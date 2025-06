Banka Slovenije krepko znižala napoved rasti v 2025

Upad gospodarske aktivnosti v prvem četrtletju predstavlja izrazito slabše izhodišče za letošnjo rast BDP, ugotavljajo v Banki Slovenije, kjer so znižali napoved letošnje gospodarske rasti za skoraj odstotno točko, in sicer z 2,2 na 1,3 odstotka. Za prihodnji dve leti predvidevajo, da se bo rast okrepila na 2,4 odstotka. Naša gospodarska dinamika naj bi sicer ostala višja od rasti v območju z evrom, ki naj bi letos znašala 0,9, prihodnje leto pa 1,1 odstotka.

Na letošnjo znižano rast po oceni BS močno vplivajo povečane carinske in geopolitične negotovosti, doma pa poslabšanje razmer pri investicijah. Višje carine sicer pomenijo kar za 0,6 odstotne točke nižjo rast v letošnjem letu. Ob tem se je v prvem četrtletju okrepil pesimizem potrošnikov, zasebna potrošnja pa je stagnirala.

Za drugo četrtletje so zdaj obeti pozitivni, ocenjujejo v centralni banki in menijo, da je bilo krčenje gospodarstva v prvem četrtletju prehodno, zato naj bi leto nadaljevali s pozitivno rastjo. Pričakujejo predvsem rast zasebne potrošnje in nato tudi državne potrošnje. S tem naj bi se povečale zasebne investicije, sčasoma je pričakovati tudi pozitiven prispevek menjave s tujino.

V BS so pripravili tudi ostrejši scenarij, ki predvideva še višje carine na ameriško in kitajsko blago. S tem bi bila gospodarska rast lahko letos in v 2026 nižja za dodatne 0,4 oziroma 0,8 odstotne točke.

Inflacija naj bi se zvišala zaradi cen hrane

Inflacija naj bi se letos okrepila na 2,5 odstotka, predvsem zaradi rasti cen hrane in storitev ob zvišanju plač, v prihodnjih dveh letih pa naj bi se postopoma znižala na 2,2 in nato na 1,9 odstotka ter bo s tem nekoliko višja kot v območju z evrom.

V BS so v napovedih upoštevali novo pokojninsko reformo. Dolg države naj bi letos dosegel 66 odstotkov BDP in se nato zniževal proti 63 odstotkom. Med tveganji za javne finance opozarjajo na stroške za obrambo, sicer pa največje tveganje za rast predstavljajo uvedba carin in motnje v gospodarskih verigah.

Raven anketne brezposelnosti naj bi ostala na zelo nizki ravni približno 3,4 odstotka. Za letos pričakujejo nominalno 5,5-odstotno rast plač, pri čem naj bi bolj naraščale plače v javnem sektorju. V prihodnje naj bi letna rast plač ostala robustna, nad dvema odstotkoma.