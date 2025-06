V OECD oklestili napovedi rasti za Slovenijo in svet

Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) je znižala napoved gospodarske rasti za Slovenijo za letos, in sicer za kar odstotno točko, z 2,6 odstotka na 1,6 odstotka, za prihodnje leto pa z 2,6 na 2,4 odstotka. Po njihovi oceni, ki že vključuje 0,8-odstotni padec BDP v prvem četrtletju, bo našo rast letos poganjalo predvsem domače povpraševanje.

»Močna rast plač bo podpirala zasebno potrošnjo, naložbe pa se bodo postopoma povečevale z vladno porabo za obnovo po poplavah in sredstvi EU. Tveganja so nagnjena navzdol in vključujejo naraščajoče trgovinske napetosti, močnejšo rast plač od pričakovane, zmanjšano konkurenčnost in dolgotrajno inflacijo. Tveganja navzgor vključujejo hitrejša prizadevanja za obnovo in povečano porabo EU, ki spodbuja naložbeno aktivnost,« so v najnovejšem poročilu zapisali v organizaciji s sedežem v Parizu.

Analitiki pričakujejo, da bo naša fiskalna politika v letih 2025 in 2026 ekspanzivna zaradi povečanih izdatkov za obrambo in obnovo. Strukturni ukrepi vključujejo višje izdatke za dolgotrajno oskrbo, ki se financirajo z višjo stopnjo prispevkov za socialno varnost. Poleg prihajajoče pokojninske reforme so za dolgoročno fiskalno vzdržnost potrebne nadaljnje reforme davčne politike, naložbe pa bi imele koristi od reform na strani ponudbe, kot so lažji postopki priseljevanja ter poenostavljeno načrtovanje in izdajanje dovoljenj.«

Poslabšane napovedi za svet

V OECD so sicer poslabšali gospodarske obete za celotno svetovno gospodarstvo, kot vzroke pa navajajo trgovinske ovire ob Trumpovi uvedbi in napovedih carin, strožje finančne pogoje, vse manjše zaupanje in povečano politično negotovost. Po njihovih predvidevanjih se bo rast svetovnega BDP z lanskih 3,3 odstotka nato letos in prihodnje leto upočasnila na 2,9 odstotka.

Kot ocenjujejo, bi lahko inflacija ostala povišana tudi dlje, kot je bilo pričakovano, zlasti če se bodo inflacijska pričakovanja še naprej zviševala. Na drugi strani pa bi lahko zgodnja odprava nedavnih trgovinskih ovir spodbudila gospodarsko rast in pomagala zmanjšati inflacijske pritiske.