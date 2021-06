Banka Sparkasse mora upoštevati tudi negativni euribor

Banka Sparkasse mora po odločitvi ljubljanskega okrožnega sodišča upoštevati tudi negativne vrednosti euriborja. Sodišče je presodilo, da je bila nezakonita praksa banke Sparkasse, ki je pri kreditnih pogodbah brez pogodbenega določila, ki bi določalo, da se negativna vrednost euriborja obračuna v višini nič odstotkov, negativno obrestno mero euribor obračunavala kot ničelno, so sporočili iz Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS).



ZPS je že leta 2017 na sodišču vložila zahtevek proti banki Sparkasse. V njem je zahtevala, da se ugotovi, da banka zaradi neupoštevanja negativnega euriborja krši obligacijski zakonik in zakon o varstvu potrošnikov in da je zato dolžna v kreditnih pogodbah nemudoma prenehati s to prakso. Okrožno sodišče v Ljubljani je temu zahtevku pritrdilo.



Sodba sicer še ni pravnomočna, ZPS pa je Banko Sparkasse pozvala, naj zaradi spoštovanja etičnih načel poslovanja prostovoljno izpolni sodbo, poleg tega pa naj kreditojemalcem, katerim je v preteklih letih napačno obračunavala pogodbeno obrestno mero, povrne nastalo razliko oziroma tistim kreditojemalcem, ki so dolg po kreditni pogodbi že odplačali, vrne preplačilo. V ZPS smo izvedeli, da odgovora banke še niso prejeli.

