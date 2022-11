Banke bodo ponudile stanovanjske kredite z jamstvom države

Stranke bank, ki zaradi makrobonitetnega ukrepa BS za kreditiranje potrošnikov niso dovolj kreditno sposobne, a izpolnjujejo pogoje zakona o stanovanjski jamstveni shemi za mlade (ZSJSM), bodo lahko zaprosile za stanovanjski kredit v skladu z omenjenim zakonom, so sporočili iz Združenja bank Slovenije.

Do stanovanjskih kreditov z državnim jamstvom so sicer upravičene polnoletne fizične osebe, ki prvič rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje in bodo v letu izdaje jamstva stare največ 38 let. Ob tem morajo biti državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Sloveniji, imeti morajo sklenjeno delovno razmerje za določen čas ali nedoločen čas, njihova povprečna neto plača v treh mesecih pred vložitvijo vloge za posojilo po tem zakonu pa ne sme presegati 1,5-kratnika zadnje znane povprečne mesečne neto plače v Republiki Sloveniji na dan vložitve vloge. Povprečna neto plača pri nas je sicer v oktobru 2022 znaša 1.304 evre.

Ob tem morajo prosilci za kredit z jamstvom države izpolnjevati še en pogoj, in sicer njihovi skupni obdavčljivi dohodki, ki niso oproščeni plačila dohodnine, v letu pred najemom posojila, ne smejo preseči 1,5-kratnika zadnje znane povprečne letne neto plače v Sloveniji na dan vložitve vloge.

V ZBS prosilce za kredit še obveščajo, naj se za dodatne informacije in ponudbo oglasijo v izbrani banki. Stanovanjske kredite v skladu z ZSJSM bodo od novembra dalje nudile štiri banke, in sicer BKS banka, Delavska hranilnica, Nova Kreditna banka Maribor in SKB banka.