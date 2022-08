BDP konec junija na letni ravni višji za 8,2 odstotka

Slovenski BDP je bil konec drugega četrtletja na letni ravni višji za 8,2 odstotka, so izračunali na državnem statističnem zavodu (Surs). K temu je pripomoglo domače in tuje povpraševanje. Na rast domače potrošnje je najbolj ugodno vplivala potrošnja gospodinjstev, na tuje pa storitvena menjava. Četrtletna rast je bila po desezoniranih podatkih 0,9-odstotna.

Domača potrošnja se je v drugem četrtletju četrtletju v primerjavi z istim obdobjem prejšnjega leta povečala za osem odstotkov. K temu je največ prispevala potrošnja gospodinjstev, narasla je za 10,6 odstotka,. Povečale so se tudi investicije v osnovna sredstva (za 6,4 odstotka) in v zaloge.

Saldo menjave s tujino po štirih četrtletjih znova pozitiven

V drugem četrtletju se je izvoz povečal bolj kot uvoz; izvoz za 8,7, uvoz pa za 8,5 odstotka. Na to je bistveno vplivala menjava storitev, saj se je izvoz teh povečal kar za 38,7 odstotka, uvoz pa za 22,4 odstotka. Pri blagu pa je uvoz – podobno kot v preteklih štirih četrtletjih – narasel bolj kot izvoz. Prispevek zunanjetrgovinskega presežka k rasti BDP je bil tokrat pozitiven (za 0,6 odstotne točke).

Zaposlenost je še naraščala

Skupna zaposlenost je v drugem četrtletju znašala 1.080.000 oseb, kar je bilo za okoli 36.000 ali 3,4 odstotka oseb več kot v istem četrtletju 2021. Največ novih zaposlitev je bilo v gradbeništvu, predelovalnih dejavnostih ter strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih.

Spomnimo, konec letošnjega prvega četrtletja je bil obseg slovenskega BDP skoraj za desetino večji kot ob enakem času lani. Glavni vzrok za to je bila zlasti živahna domača poraba, predvsem v obliki končne potrošnje gospodinjstev in bruto investicij. Četrtletni prirast BDP, v primerjavi z zadnjim četrtletjem lanskega leta, je bil tedaj 0,8-odstoten, slovenski BDP pa je presegel 52 milijard evrov, so ugotavljali na Sursu.