Belgijski Recticel je zaključil nakup Trima

Belgijski Recticel je 29. aprila uspešno sklenil nakupni postopek in prevzel Trimo, so sporočili iz družbe Recticel.

Vsi predhodni pogoji za zaključek transakcije, vključno z regulativnimi odobritvami, so bili izpolnjeni veliko hitreje, kot je bilo sprva pričakovano. Nakupna cena za podjetje v vrednosti 164,3 milijona evrov je bila že plačana. Trimo bo v računovodskih izkazih družbe Recticel konsolidiran od 1. maja 2022 dalje, so dodali.

Olivier Chapelle, izvršni direktor belgijskega proizvajalca izolacij, pri tem pravi: »Prevzem Trima očitno zaznamuje še en pomemben mejnik v strateški preusmeritvi portfelja Recticela, ki postaja popolnoma usmerjen v izolacijski segment. Poleg tega sem zelo zadovoljen, da je zaključek transakcije potekal zelo hitro in gladko. Trimo je pretežno usmerjen v segmente industrijskih in poslovnih stavb in ne bo le dopolnil naše dosedanje dejavnosti na področju izolacijskih plošč, temveč bo tudi razširil našo geografsko prisotnost na trgih Srednje in Jugovzhodne Evrope.«