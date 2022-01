Bellabeat sklenil pogodbo z Bank of America

Podjetje za wellness tehnologijo Bellabeat je s tretjo investicijsko banko sveta sklenilo pogodbo posredništva, organiziranja financiranja, zbiranja vlagateljev in vodenja naložb za pridobitev investitorjev iz Amerike in Evrope. Podjetje se namreč financira s prodajo lastniških deležev, s čimer povečuje tržno vrednost, pojasnjujejo pri Bellabeat: »Tako pridobljen sveži kapital vlagamo v razvoj in rast in s tem dosegamo večjo tržno vrednost. Doslej smo zbrali skupno sto milijonov dolarjev kapitalskih naložb od 28 vlagateljev. Poudaril bi tudi, da naložba Bank of America zaključuje največji krog dokapitalizacije doslej,« je jasen vodilni soustanovitelj in predsednik uprave Hrvat Sandro Mur.

Bellabeat prek dveh hrvaških hčerinskih družb deluje iz Zagreba, predstavlja pa se kot razvojno podjetje za tehnologijo wellnessa, ki se osredotoča na opolnomočenje žensk. Kot razlagajo, v podjetju ustvarjajo senzorsko in programsko tehnologijo, ki spremlja podatke o dobrem počutju, da bi ženskam pomagala optimizirati svoj napredek z razumevanjem lastnih podatkov in upoštevanjem smernic za njihovo izboljšanje. Soustanoviteljica podjetja je Slovenka Urška Sršen.

Američani stavijo na dobro tržno vrednotenje

Podjetje se osem let po ustanovitvi bliža koncu tretjega kroga dokapitalizacije. Postopek vlaganja svežega kapitala za razvoj in rast Bellabeata se je začel aprila lani, končal naj bi se do konca januarja letos. Financiranje organizira omenjena Bank of America, ki svojim strankam išče perspektivna podjetja za vlaganje.

Soustanoviteljica podjejta Urška Sršen. FOTO: Boris Štajduhar

»Navdušeni smo nad sodelovanjem z Bellabeatom, s katerim si delimo iste cilje in vrednote. Bellabeatu se je posvetila ekipa najbolj priznanih strokovnjakov Bank of America, saj ima podjetje vrhunsko tehnologijo in izkušnje na področju zdravja in dobrega počutja, s katerimi dosega vrhunsko tržno vrednotenje. Zaradi poslovnega profila in pomembnega položaja v sektorju je vlaganje v Bellabeat privlačno za širok spekter strank Bank of America v številnih naložbenih strategijah in geografskih območjih,« je sklenjeno pogodbo komentiral glavni direktor Bank of America Merrill Lynch Stephen Bloom.

Pred prihodom na borzo

Kot še dodajajo v podjetju, bodo nov kapital vlagali v razvoj novih različic svojih vodilnih tehnologij, pridobivanje dovoljenj za njihovo uporabo v zdravstvenih ustanovah, za odprtje verige novih trgovin, od tega tudi trgovine v Zagrebu. Pred prihodom na borzo bo podjetje spodbujalo tudi razvoj korporativnega programa za wellness, prevzem podjetij, s katerimi bi širili in dopolnjevali svojo ponudbo, ter zgraditev lastnega središča za wellness.

Bellabeat je do zdaj prodal več kot dva milijona svojih naprav, imajo več kot osem milijonov uporabnikov. Podjetje s sedežem v San Franciscu ima pisarne v Veliki Britaniji, na Hrvaškem in v Aziji, zaposlujejo pa več kot sto ljudi.