Bo prva dama »kitajskega Uberja« odstopila?

Jean Liu, soustanoviteljica in predsednica družbe Didi Global, ki je pred kratkim s prvo izdajo delnic na borzi v New Yorku zbrala 4,4 milijarde dolarjev (in presegla rekord Alibabe iz leta 2014), naj bi po poročanju Reutersa svojima ključnima sodelavcema povedala, da namerava odstopiti.



Domneva namreč, da bo kitajska oblast prej ali slej prevzela nadzor nad podjetjem in vodstvo zamenjala. Ob tem naj bi jima svetovala, naj si nove priložnosti poiščeta tudi sama. Omenjena sodelavca pa sta po poročanju Reutersa menda že postala aktivna na omrežjih za iskanje zaposlitev.