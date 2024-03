Bo S&P500 letos presegel mejo 5500 točk?

Eden od ključnih dejavnikov, ki bo vplival na rast, so načrtovana znižanja obrestnih mer centralnih bank. V ZDA gre pričakovati, da se bo ta proces začel maja oziroma v drugem letošnjem kvartalu. Nedavna Fedova usmeritev nakazuje, da znižanja ne bodo začeli prej in da bo čas nižanja obrestnih mer odvisen od pritoka podatkov.

Pričakovano sproščanje finančnih pogojev v ZDA lahko spodbudi nadaljnjo rast gospodarstva že v drugi polovici leta. Sicer pa lahko pričakujemo, da se bo gospodarstvo ZDA, ki je lani imelo 3,1-odstotno rast, v letu 2024 nekoliko upočasnilo, vendar ne bistveno.

Verjetnost, da Fed letos ne bi znižal obrestnih mer, je sicer zelo majhna, saj bi to lahko pomenilo preveč restriktivno politiko, tako da je proti koncu tega leta v ZDA pričakovati temeljne obrestne mere nižje za okoli 50 bazičnih točk.

Potrošnja bo ostala trdna

Poleg tega lahko pričakujemo nadaljevanje solidne ravni potrošnje. Namreč krepak trg dela in naraščajoči realni dohodki bodo podpirali ameriško potrošnjo. Znižanje Fedovih obrestnih mer bo prineslo nižje stroške zadolževanja za mala podjetja in znižalo pogoje kreditiranja. Ti pogoji se že nekoliko izboljšujejo in kapital je že zdaj na voljo večini posojilojemalcev. Pogoji za posojilojemalce se bodo sčasoma še izboljšali.

Kaj to pomeni za kapitalske in predvsem za delniške trge? Na kratko povedano, enota dobička se za vsaj nekaj časa lahko še podraži. Umirjanje inflacije, rast in znižanje obrestnih mer podpirajo cene delnice, in čeprav je večina navedenih dobrih novic že vključenih v cene in so vrednotenja pri nekaterih sektorjih in podjetjih že razmeroma visoka, to ne preprečuje nadaljnje rasti delniških trgov.

Leto 2024 je za povrh še zgodovinsko volilno leto globalnega pomena. Namreč, več kot 60 držav, ki predstavljajo približno polovico svetovnega prebivalstva, ima volitve. Tu posebej izstopajo ZDA, kjer vsaj za zdaj kaže, da bodo demokrati zmagali v predstavniškem domu, medtem ko je izid za senat še negotov.

V Evropi je manj optimizma

V območju z evrom se inflacija in gospodarska aktivnost še naprej umirjata. V Nemčiji je februarska inflacija znašala 2,5 odstotka, v Franciji pa 2,9 odstotka. Gospodarska aktivnost se je v območju z evrom februarja deveti zaporedni mesec skrčila. Indeks nabavnih menedžerjev (PMI) se je po podatkih analitske hiše S&P Global z januarskih 47,9 točke zvišal na 48,9 točke, a ostal pod mejo 50 točk, ki označuje upad dejavnosti.

Na delniških trgih v ZDA je sezona objav poslovnih rezultatov za pretekli kvartal že skorajda pri koncu, pri čemer je poročalo skoraj vseh 500 podjetij, vključenih v indeks S&P 500. Agregatni prihodki so na letni ravni narasli za 3,8 odstotka, dobiček pa se je povišal za 7,8 odstotka. Največji upad dobička je bil v industriji materialov, energetiki in v zdravstveni industriji, medtem ko so največjo rast dobička dosegli telekomunikacijska in informacijska industrija.

Če torej izvzamemo geopolitična tveganja, je stanje na trgih v stabilni kondiciji, saj se inflacija umirja, zaposlenost je dobra, podjetja dobičkonosna in kmalu bodo z rezi obrestnih mer na vrata začeli trkati nekoliko ugodnejši finančni pogoji.