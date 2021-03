Boste čez pet let obžalovali svoje finančne odločitve?

V nadaljevanju vam ponujamo šest odličnih izhodišč, kako se lahko na dostopen in preprost način seznanite z bolj preudarnim in odgovornim upravljanjem financ. Preverite izbrane predloge, s katerimi boste sprejemali še boljše finančne odločitve.

1. Ustvarite si finančno rezervo

Finančno zaledje deluje kot varnostna mreža, na katero se lahko zanesemo vsakič, ko življenje prinese nepričakovane situacije. To je še toliko pomembneje v teh nepredvidljivih časih, saj ne vemo natančno, kaj lahko pričakujemo v prihodnosti. Če poskrbimo za zadostno finančno rezervo, lahko mnogo učinkoviteje in lažje premagamo katere koli izzive, kot če nas ujamejo nepripravljene.

2. Investirajte, v kar verjamete

Tudi Triglav Skladi so se prilagodili novim razmeram in v preteklem letu predstavili štiri nove sklade, ki so prilagojeni času, v katerem živimo, in odgovarjajo na potrebe današnjih investitorjev, odsevajo njihove vrednote, ki pa so lahko zelo različne. Triglav Zeleni za vse, ki verjamete v podjetja, rešitve in ljudi, ki rastejo trajnostno in sonaravno. Triglav Tehnologija za tiste, ki verjamete v tehnološki napredek in razvoj globalnih podjetij s področij informacijske tehnologije, digitalizacije in multimedije. Triglav Aktivni za vas, ki verjamete v aktivnost in se zavedate, da z obvladovanjem gibanja ohranjamo stabilnost vse življenje, in Triglav Preudarni za vse, ki verjamete v moč preudarnosti.

Vas zanima, kateri sklad je najbolj ustrezen za vas in vaš življenjski slog? Rešite kviz! 3. Ne izgubljajte denarja zaradi nizkih obrestnih mer

Le z izbiro primerne naložbe boste svojim finančnim sredstvom omogočili, da pridobivajo vrednost, in tako ustvarili donos, ki vam ga izredno nizke obrestne mere za depozite ne omogočajo več. Oplemenitite ga preudarno s skladom Triglav Preudarni.

Ko neviden virus ustavi svet in se zavemo, da je lahko ogroženo tudi naše preživetje, je čas, da temeljito razmislimo o tem, ali smo pripravljeni na vse nepredvidene dejavnike in ali imamo dovolj finančne rezerve za vse izzive in načrte v prihodnosti.V nadaljevanju vam ponujamo. Preverite izbrane predloge, s katerimi boste sprejemali še boljše finančne odločitve.Finančno zaledje deluje kot varnostna mreža, na katero se lahko zanesemo vsakič, ko življenje prinese nepričakovane situacije. To je še toliko pomembneje v teh nepredvidljivih časih, saj ne vemo natančno, kaj lahko pričakujemo v prihodnosti. Če poskrbimo za zadostno, lahko mnogo učinkoviteje in lažje premagamo katere koli izzive, kot če nas ujamejo nepripravljene.Tudi Triglav Skladi so se prilagodili novim razmeram in v preteklem letu predstavili, ki so prilagojeni času, v katerem živimo, in odgovarjajo na potrebe današnjih investitorjev, odsevajo njihove vrednote, ki pa so lahko zelo različne.za vse, ki verjamete v podjetja, rešitve in ljudi, ki rastejo trajnostno in sonaravno.za tiste, ki verjamete v tehnološki napredek in razvoj globalnih podjetij s področij informacijske tehnologije, digitalizacije in multimedije.za vas, ki verjamete v aktivnost in se zavedate, da z obvladovanjem gibanja ohranjamo stabilnost vse življenje, inza vse, ki verjamete v moč preudarnosti.Le z izbiro primerne naložbe boste svojim finančnim sredstvom omogočili, da pridobivajo vrednost, in tako ustvarili donos, ki vam ga izredno nizke obrestne mere za depozite ne omogočajo več.

Sklad Triglav Preudarni. FOTO: Triglav Skladi

»Triglav Preudarni je med novimi skladi najmanj tvegan in je namenjen tistim vlagateljem, ki želijo v okolju ničelnih obrestnih mer svoja sredstva bolj previdno plemenititi, kar pomeni, da si ne želijo visokih naložbenih tveganj, hkrati pa bi želeli, da njihov denar ohranja realno vrednost.«

je med novimi skladi najmanj tvegan in je namenjen tistim vlagateljem, ki želijo v okolju ničelnih obrestnih mer svoja sredstva bolj previdno plemenititi, kar pomeni, da si ne želijo visokih naložbenih tveganj, hkrati pa bi želeli, da njihov denar ohranja realno vrednost.«

4. Skupaj oblikujmo varčevalni načrt

5. Ne čakajte na boljše čase

Izberite svoj sklad in izkoristite aktualno ponudbo.



6. Bodite digitalni

Naložbeni cilji so zelo različni, prav tako so različni tipi vlagateljev. Zato vam finančni svetovalci na Triglav Skladih priskočijo na pomoč s presonaliziranim, ki vam ga pripravijo brezplačno. Svetovanje poteka tako, da skupaj opredelite vaše finančne zmožnosti, zastavite želene cilje in poiščete možnosti za njihovo izpolnitev glede na trenutne finančne priložnosti in seveda tveganje, ki ste ga kot vlagatelj pripravljeni sprejeti.Tudi z majhnimi zneski, po korakih, privarčujte pomembna sredstva, ki so ravno v takih trenutkih še kako dobrodošla. Zato odsvetujemo čakanje na »boljše čase«, vedno je namreč pravi čas za začetek varčevanja in vlaganja. Zdaj lahko pridobite tudi nekaj prednosti in svoje finančne cilje začnete zasledovati si*.Naložite si brezplačno, ki mogoča celovit pregled nad dogajanji na kapitalskih trgih, pregled aktualnih naložbenih priporočil upravljavcev in analitikov ter uporabne vlagateljske nasvete tako za začetnike kot za že izkušene investitorje. Nova vplačila in prenose lahko opravite v le nekaj klikih, brez obiska poslovalnice ali uporabe mobilne banke.K vlaganju pristopite preko portala za elektronski pristop in spremljanje naložb –Za več nasvetov se obrnite na izkušene strokovnjake pri Triglav Skladih ki vam bodo z veseljem pomagali z brezplačnimi finančnimi nasveti na številki 080 10 19 – dogovorite se lahko tudi za videoklic.*Več o pogojih in trajanju trženjske akcije družbe Triglav Skladi d.o.o., Ljubljana ter o opozorilih za vlagatelje na triglavskladi.si