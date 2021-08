Brez sprememb glede testiranja in pogoja PCT

Pričakovanja turistične in gostinske dejavnosti, da bodo na sestanku z državnima sekretarjema Igorjem Zajcem in Cvetom Uršičem dosegli kakšne spremembe glede testiranja, pogoja PCT in državnega subvencioniranja skrajšanega delovnega časa, se niso uresničila. Pravila in ukrepi ostajajo takšni, kot si jih je zamislila vlada.Plačljivo testiranje zaposlenih na 48 ur za zaposlene v določenih dejavnostih od 23. avgusta dalje zadeva tudi gostinstvo in turizem Na ministrstvu za gospodarstvo se zavedajo, da bo to dodatna obremenitev za podjetja, zato bo Zajc pozval ministrstvo za zdravje k zagotovitvi mreže mest za testiranje po celotni Sloveniji, in sicer na način, da bodo delovni procesi brez težav stekli že v ponedeljek zjutraj – ne glede na kraj opravljanja dejavnosti.Predstavniki panog so poudarili, da pričakujejo nedvoumno tolmačenje zakonodaje, kdo mora plačati testiranje, ki se zdaj nalaga delodajalcem. Plačilo teh stroškov zavračajo tudi delavci.Državni sekretar Zajc je pojasnil, da predvsem v gostinstvu in turizmu ter določenih storitvenih dejavnostih izpolnjevanje PCT (prebolel, cepljen, testiran) pogoja ni omejitev: »Ravno pogoj PCT omogoča nemoteno izvajanje teh dejavnosti, saj z njim varujemo zdravje zaposlenih in potrošnikov. Na podlagi zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije covid-19 sofinanciranje skrajšanega delovnega časa zaposlenih v tem trenutku prav tako ni mogoče.«