Članstvo – poslovna priložnost tega desetletja

Koliko mesečnih članarin/naročnin plačujete kot posamezniki ali kot podjetniki? Vsekakor precej več kot v preteklosti, in ker so zneski nižji, morda kakšnega celo spregledate: Netflix, različne vadbe in izobraževanja, mobilne in spletne aplikacije, časopisi in revije, zabojčki sadja in zelenjave, spletne domene in platforme, podatkovne shrambe …, pa seveda »nujno« potrebni Telekom/A1/Telemach/T2 za telefon, internet in TV, spletna banka, plačilne kartice, parkirišče in še marsikaj.

Članstva niso novost iz prihodnosti, niti zastarel poslovni model iz preteklosti, čeprav ima svoje korenine v 17. stoletju, ko so založniki v Angliji začeli pobirati naročnino za redno prejemanje novih knjig, časopisov in revij. Članstvo je temeljni poslovni model, ki v zadnjih letih doživlja neverjeten razcvet, saj prinaša številne prednosti tako za podjetja kot njihove stranke. Omogoča zlasti večjo stabilnost in predvidljivost prihodkov, pa tudi hitrejšo rast in učinkovitost poslovanja brez dodatnega stresa, predvsem pa krepi zvestobo in občutek pripadnosti kupcev.

Starejša, tradicionalna podjetja s tem poslovnim modelom dopolnjujejo in nadgrajujejo obstoječe, množica novoustanovljenih podjetij pa že od samega začetka temelji ravno na članstvu. Več potreb kupcev lahko zadovoljite, bolj privlačno bo vaše članstvo, vaši prilivi pa bolj stabilni. Priložnosti je resnično veliko v skoraj vseh panogah, ne glede na to, ali prodajate oz. želite prodajati storitve ali izdelke.

John Warrillow, avtor sistema za ustvarjanje vrednosti podjetja (The Value Builder System™), pravi, da bo vrednost podjetja, ki temelji na članstvu, zaradi česar se visok odstotek njegovega prihodka ponavlja, kar do osemkrat večja od primerljivega podjetja z zelo majhnim deležem ponavljajočih se prihodkov.

3 glavne prednosti članstev

1. Predvidljivi in tudi višji dohodki

Mesečne članarine omogočajo stalne, predvidljive prilive, ki so v primerjavi z enkratnimi nakupi v daljšem časovnem obdobju običajno tudi višji. Poleg tega, da lažje načrtujete poslovanje, vam tudi ni treba nenehno privabljati novih strank – osredotočite se na njihovo ohranjanje, s tem pa lahko veliko prihranite pri trženju in prodaji. Če prodajate izdelke, vam lahko ta poslovni model zelo pomaga pri optimizaciji naročanja zalog in stroškov zanje.

2. Dolgoročni, tesnejši odnosi s strankami krepijo njihovo lojalnost, dobro poznavanje strank pa je ključno za učinkovit marketing in rast prodaje.

Stalno sodelovanje s člani omogoča vzpostavitev tesnejših odnosov z njimi, posledično pa je večje tudi njihovo zaupanje v ponudnika storitev ali izdelkov. To pomeni, da se v primeru nove ali dodatne ponudbe veliko lažje odločijo za nakup, še posebej če z dodatnim izdelkom ali storitvijo še hitreje dosežejo želene cilje.

3. Kupcem omogoča udobje, mesečno članarino pa si lažje privoščijo kot enkratno plačilo večje vsote

Mesečne članarine so dostopne večjemu številu strank, ki ostajajo člani daljše časovno obdobje. Tudi produkti in storitve se skozi čas razvijajo, izboljšujejo in posodabljajo skladno s potrebami članov in v njihovo korist. Poleg tega poslovni modeli, ki temeljijo na enkratnem plačilu, težje ponudijo preizkusno obdobje, pri članstvu pa je to veliko bolj preprosto, še posebej če gre za digitalne produkte/storitve. Tudi če se stranke po preizkusni dobi še ne odločijo za nakup, ste pridobili dragocen kontakt.

Za vse podjetnike, ki bi radi dopolnili in nadgradili svoj posel s članstvom, in za tiste, ki bi radi tako začeli svojo podjetniško pot, pripravljamo 4-dnevno brezplačno spletno delavnico Kako vzpostaviti članstvo. Naučili se boste:

kako je lahko članstvo odlična priložnost za vaš obstoječi ali novi posel,

kaj potrebujete za postavitev članstva kot poslovnega modela,

kako načrtovati korake za vzpostavitev članske skupnosti, njeno vzdrževanje in uspešno rast,

kako pridobiti prave sledilce, med katerimi so vaši bodoči člani,

kako povezati delavnico/tečaj, storitve, produkte in članstvo,

kako zgraditi povezano skupnost, v kateri bodo člani z veseljem ostali.

Termini delavnice: Četrtek, 17. marca, 20.00: Članske skupnosti – poslovni model tega desetletja Petek, 18. marca, 20.00: Kako pridobite sledilce in vzpostavite svoje članstvo Ponedeljek, 21. marca, 20.00: Različni poslovni modeli članstev Sreda, 23. marca, 20.00: Poslovni preboj in uspeh s članstvom na vaši poslovni poti Na brezplačno delavnico Kako vzpostaviti članstvo se lahko prijavite TUKAJ.

O predavateljih:

Dr. Aleksander Šinigoj je NLP master trener, NLP coach ter predavatelj in strokovnjak na področju osebne in poslovne rasti. K boljšim rezultatom pomaga številnim domačim in tujim gospodarstvenikom, zdravnikom, športnikom, psihologom, študentom, dijakom itd. Verjame, da je čisto v vsakem posamezniku ogromno potenciala in možnosti za rast in razvoj.

Andreja Frankovič se zelo dobro znajde na obeh straneh: kot predavateljica in (so)ustanoviteljica članstva na eni ter kot članica/naročnica na drugi. Je tudi NLP coach, mojster praktik NLP in mojster praktik hipnoze ter članica najožje ekipe asistentov dr. Aleksandra Šinigoja in trenerka Mastermind akademije.

Pridružite se jima na 4-dnevni spletni delavnici Kako vzpostaviti članstvo. Udeležba je brezplačna. Prijavite se lahko TUKAJ.

