Britanski Obama za načela trajnosti v financah

V nadaljevanju preberite:

Chuka Umunna, nekdanji vidni britanski poslanec, ki je zdaj odgovoren za usmerjanje investicijskega bančništva pri J. P. Morgan v zelenih sektorjih v Evropi, na Bližnjem vzhodu in v Afriki, ima kljub temu, da je zamenjal dejavnost, še vedno močna stališča. In o njih govori naglas. Pred kratkim je dejal, da ni res, da bi se ameriška podjetja oddaljevala od zavezanosti ciljem trajnosti.

Chuka Umunna je sin bele mame in očeta iz Nigerije, ki je tragično umrl v prometni nesreči leta 1992. V mladosti je igral čelo in pel v cerkvenem zboru, pravo pa je študiral na univerzah v Manchestru, v Dijonu v Franciji in v Nottinghamu. Po študiju se je zaposlil v ugledni londonski pravni pisarni Herbert Smith, kjer je kazalo, da ga čaka obetavna pravna kariera. Njegova mama je bila prav tako odvetnica, njen oče pa tožilec v nürnberških procesih, kjer so sodili nacističnim voditeljem.