Brussels Airlines znova v Bruselj, za zdaj trikrat na teden

V Bruselj večerni leti

Koga še pričakujejo na ljubljanskem letališču

Po več kot enoletnem premoru zaradi posledic epidemije covida-19 se je v ponedeljek na ljubljansko letališče vrnil Brussels Airlines. V prestolnico Belgije bo sprva letel trikrat na teden, vsak ponedeljek, petek in nedeljo. Število letov v prihodnje se bo povečevalo skladno s povpraševanjem, so sporočili s Fraporta Slovenija.poslovodni direktor Fraporta Slovenija, je pri tem dejal: »Veseli smo, da se je belgijski letalski prevoznik Brussels Airlines odzval na potrebe po letih, ki nastajajo zaradi predsedovanja Slovenije svetu EU. Upamo, da bo zasedenost letal že v začetnem obdobju letenja dobra in da bo družba linijo že kmalu okrepila z dodatnimi leti.«Prevoznik bo Ljubljano in Bruselj povezoval z airbusom A320, in sicer bo ob ponedeljkih in petkih z Ljubljane odletel ob 18. uri, ob nedeljah pa ob 21.15.Danes pa bo v Ljubljano prvič priletel še Air Montenegro, ki bo za zdaj dvakrat na teden letel v Tivar, septembra pa namerava leteti še v Podgorico.Redne lete z ljubljanskega letališča trenutno izvajajo še Aeroflot v Moskvo, Air France v Pariz, Air Serbia v Beograd, LOT v Varšavo, Lufthansa v Frankfurt, SunExpress v Antalijo, Transavia v Amsterdam in Turkish Airlines v Istanbul.Po trenutnih napovedih se bodo med poletjem tem pridružili še Wizz Air v Bruselj Charleroi, British Airways v London Heathrow in Easyjet v London Gatwick, Swiss v Zürich, Israir v Tel Aviv, Iberia v Madrid in Flydubai v Dubaj.Večina prevoznikov ob normalizaciji zdravstvenih razmer pričakuje povečano povpraševanje po potovanjih z letali, čemur se bodo prilagajali z dodajanjem letov v vozni red, pravijo v Fraportu Slovenija. Pri tem pojasnjujejo, da je čarterski promet letos stekel v večjem obsegu kot lani. Opozorimo pa, da negotovosti tudi v letalstvu povečuje različica koronavirusa delta.