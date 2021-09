BSH Hišnim aparatom državna podpora za investicijo

Država bo podjetju BSH Hišni aparati dodelila 7,7 milijona evrov subvencije za investicijo v opremo za razvoj in proizvodnjo nove generacije malih gospodinjskih aparatov.



S podporo bo podjetje kupilo nove stroje in opremo, in sicer v skladu z načeli industrije 4.0. Z investicijo bo ustvarjenih 62 novih zaposlitev, od tega najmanj 12 visokokvalificiranih, so sporočili iz gospodarskega ministrstva. Pogodbo bosta podpisala minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek in direktor BSH Hišni aparati Boštjan Gorjup v petek na obrtnem sejmu v Celju.

