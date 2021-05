Čas je za preprostost in inovativnost

Podjetja z manj prometa potrebujejo spodbudo za prehod na digitalna plačila.

Nove tehnološke rešitve obljubljajo preprostejše in predvsem cenejše postopke.

INFOGRAFIKA: Delo

Obseg digitalnih plačil v Sloveniji se v zadnjih šestih letih povečuje – leta 2019 je bila zabeležena sedemodstotna rast, ki se je leta 2020 še pospešila, saj so kupci zaradi epidemije iskali alternative tradicionalnim gotovinskim plačilom.Kljub temu pa kartična plačila predstavljajo le 56 odstotkov vseh digitalnih plačil, kar tri četrtine majhnih podjetij pa svojim strankam iz različnih razlogov takega plačevanja (še) ne omogoča.Ponudniki kartičnih ter digitalnih plačil si zato vse bolj prizadevajo za vlaganja v razvoj rešitev, ki bi bile praktične in stroškovno zanimive tudi za majhne podjetnike. Mastercard je, na primer, ustanovil iniciativo Osmica, s katero želi pospešiti tehnološki razvoj na področju inovativnih rešitev za sprejemanje digitalnih plačil, ki bodo prilagojena specifičnim potrebam malih in srednjih podjetij ter obrtnikov v Sloveniji.Izmed 13 predlaganih kreativnih rešitev s področja ponudbe POS-terminalov za mobilne naprave, ki so jih prijavila tako domača kot tuja podjetja, je Mastercard pred kratkim izbral devet projektov, ki jih bo vključil v svoj program, prve rešitve pa naj bi zaživele že do konca letošnje jeseni. Sicer bo Mastercard za projekt Osmica v prihodnjih treh letih namenil milijon evrov.»Z Osmico si je Mastercard postavil ambiciozen načrt pomoči SME. Ta segment je pri večjih ponudnikih plačilnih storitev zaradi manjše frekvence in velikosti plačil neupravičeno prezrt. Vendar verjamemo, da bomo z ustrezno motivacijo ponudnikov tudi trgovce prepričali, da jim sprejetje kartičnih plačil prinaša večji promet in posledično zaslužek. Z mednarodno izpostavljenostjo tega projekta nam je uspelo pridobiti konkretne zaveze čezmejnih ponudnikov, ki v drugih državah že ponujajo podobne rešitve. Zelo verjetno bodo ti vplivali na spremembo pristopa tudi pri sedanjih (tradicionalnih) ponudnikih,« je povedal Boris Turk, vodja poslovnega razvoja pri Mastercard Slovenija.»Zdaj smo v fazi podpisovanja pogodb, zato ne morem govoriti o konkretnih rešitvah. Vsekakor pa lahko napovemo, da nas čaka zanimiva jesen na področju razvoja digitalnih plačil in lahko pričakujemo veliko novosti. Te bodo kupcem gotovo izboljšale nakupovalno izkušnjo, predvsem tam, kjer zdaj mogoče niso pomislili na plačilo s kartico,« je pojasnil.