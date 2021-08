Cena energetske preobrazbe Slovenije

V nadaljevanju preberite:

Slovenija je pred velikimi naložbami v energetiki, pri tem pa ni pomembno samo, kaj bo morala zgraditi in kdaj, ampak tudi, kdo bo vse to financiral in kako. Če je energetska oskrba do zdaj, še posebej pri elektriki, slonela predvsem na velikih energetskih objektih in centralizirani distribuciji, se bo v prihodnjih dveh desetletjih to močno spremenilo. To pa vpliva tudi na način financiranja. V prispevku lahko preberete koliko investicij bo treba izvesti do leta 2030 in kje, pa tudi kdo bi lahko bil investitor in kje so ovire.